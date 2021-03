Elon Musk publica una imagen de Marte y en la foto se ve... ¡un Tesla volador!

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es una inagotable caja de sorpresas.

El director general de SpaceX y Tesla, ha tuiteado una imagen de Marte, tomada por el rover Perseverance de la NASA, en la que se observan las huellas dejadas por el aparato en la superficie del planeta rojo.

«Un rover de Marte mirando hacia atrás», escribió el empresario.

Sin embargo, los comentaristas centraron su atención en un pequeño punto negro que se ve encima de las montañas, en el lado derecho de la imagen.

Looks like they forgot to airbrushed out the ufo. pic.twitter.com/2tcGClYWwH

— Brandy Bryant (@ComedyBrandyB) March 25, 2021