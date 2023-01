Coches eléctricos: Panorama general y propósito de los Gobiernos

Los Gobiernos nacionales y de la Unión Europea pretenden que los vehículos térmicos en especial diésel y gasolina dejen de fabricarse el primero de enero de 2035.

El objetivo español es llegar a un parque de 5 millones en 2030, de momento.

En la actualidad circulan por nuestra patria alrededor de 33 millones de automóviles de combustión interna y solo unos 100.000 coches “todo eléctrico”.

El objetivo de llegar al 2035 con la prohibición de vender vehículos térmicos no es realista por muchas razones que expondremos.

Los cerebros que deciden en Europa y sus “expertos” o no tienen en cuenta las variables que

intervienen, o son absolutamente estúpidos o tienen otras intenciones que ocultan.

Coches eléctricos vendidos en España en 2021

Solo se vendieron del “todo eléctrico” poco más de 28.000.

Cifra ridícula que contrasta con las pomposas declaraciones de gobernantes y fabricantes que no tienen más remedio que seguir el discurso oficial. Ninguna de las grandes marcas se atreve a contradecir u oponerse al discurso oficial, porque en estas Dictaduras el que opina de manera diferente sabe lo que le va a pasar.

La “Democracia” es eso…

Las cifras de estos coches nuevos vendidos en 2022 es de 78.329, muy lejos de los 120.00 previstos.

Calculo hasta el año 2035

Conviene en este negocio ser optimista y seguir las órdenes superiores.

Suponemos que, a todo trapo la economía española permitirá unas ventas de unas 200.000 unidades anuales a partir de 2029 o 2030 y a partir de 2023 solo una media de unos 100.000 coches.

Necesitamos el cálculo, aunque sea aproximado para estudiar las necesidades de producción eléctrica para ese vencimiento fatídico del 2035.

Por tanto, los deseos de este Gobierno y sus cómplices de PP y VOX, NO se cumplirán y como mucho el parque de vehículos eléctricos no superará para 2035 los DOS MILLONES. Las cifras las redondeo para seguir con las necesidades energéticas.

Lo siento, pero esta gente del Gobierno, y sus correspondientes “expertos” no han aprobado las Matemáticas de Primaria.

Se trata de que la economía española y la europea se encuentran YA en una crisis energética sin precedentes. Se van a cerrar muchas empresas y no solo las que funcionan a base de gas o combustibles derivados del petróleo. Y la fiebre ecologista provocó el cierre de las centrales nucleares… cuando más se necesitan. El falso “respeto por el planeta” convierte como solución para las necesidades energéticas futuras solo la solar y la eólica que, al verterse a la red, la energía producida, el equilibrio de las redes de transporte se convierte en un problema sin solución.

Para que un coche se venda y en este caso, además, hay que considerar que estos vehículos eléctricos son CARISIMOS, lo que apaña a los fabricantes, pero los convierte en productos de LUJO extremadamente oneroso.

A los industriales les compensa en cierto modo y siempre que no hayan hecho cálculos de ningún tipo porque lanzarse casi en exclusiva a este tipo de coches es SUICIDA. Tendrán como los Gobiernos sus “expertos”… Puesto en su lugar, a mí, como humilde Ingeniero Industrial Superior, los números no me cuadran. Incluso cuando el beneficio por vehículo es enorme, pero si las ventas son reducidas, muy reducidas como va a ocurrir, entonces NO les saldrán las cuentas.

La consecuencia, muchísimos concesionarios, puede que más de la mitad, tengan que cerrar y los empleados perderán sus trabajos.

Por el lado de los Talleres de Reparación independientes y de los vendedores de coches usados, sus negocios seguirán adelante sin las preocupaciones de los Concesionarios.

Autonomía

Resulta penoso ver los anuncios de estos coches en TV cuando hablan de autonomías de 400 km.

Estas cifras se van al garete cuando los automóviles usan las autopistas y cuando el velocímetro no se puede aguantar a 100 km. por hora, ya que si nos gastamos como poco 40.000 euros como si fuera uno de alta gama, nos apetecerá, por lo menos, rodar a 120 Km….

Y a esa velocidad, la autonomía se reduce en la práctica a un tercio. Es decir, que con una autonomía anunciada por la marca de 400 Km. nos podemos encontrar con poco más de 130 km. reales, de manera que estos artefactos solo sirven para trayectos cortos, muy cortos y en la práctica para recorridos urbanos…

Si la autonomía es un problema gravísimo, todavía más es la recarga y su tiempo.

Estamos acostumbrados a ir a una gasolinera y conseguir el “pleno” en unos pocos minutos. A veces

tardamos más en pagar que en llenar el depósito.

Pues bien, NO entiendo como se va a resolver la cuestión de las Estaciones de Servicio, porque en 2035 en nuestra patria existirá un parque de unos 40 millones de térmicos de forma que el espacio actual de surtidores NO se podrá eliminar de ninguna manera.

Y se necesitarán instalar numerosos puntos de recarga para los eléctricos.

Tiempos de recarga

Los bornes de recarga son, en principio, de dos tipos, los de carga rápida y los de carga “normal” o lenta. Estos últimos pueden llevar varias horas para llevar las baterías al 100%. Y este punto es central para la duración de las baterías. Si no conseguimos o por prisa o porque pensamos que una carga, por ejemplo, del 90% es suficiente, cometemos un grave error porque de esta forma nuestra batería acortará su ciclo de “vida”. Las marcas de coches dan como vida útil de estas baterías alrededor de cinco años. Nosotros pensamos que en teoría pueden durar ese tiempo, pero si la recarga no se hace de manera correcta, pueden durar mucho menos tiempo. Y una batería cuesta entre 5 y 6.000 euros, nada menos…

Sin olvidar que los puntos de recarga rápida llevan a las baterías a una carga del 80%… es decir, que, estamos incurriendo en el error explicado en el párrafo anterior que acorta la vida útil de las dichosas “pilas”… Y esa carga rápida puede ser de entre 20 o 30 minutos, que, de rápida tiene muy poco, pero, que un “enchufe” lento puede llevar varias horas.

A simple vista, el coche eléctrico se trata de imponerlo sin una reflexión profunda, es una decisión de los que Gobiernan Europa y el Mundo, que no parece pensada o bien que si lo hacen, ni buscan un planeta más ecológico o menos contaminado, sino que, detrás hay otras intenciones que NO parecen muy claras.

Si leemos las órdenes del Nuevo Orden Mundial en el sentido de que “No poseeremos nada y seremos felices”, lo primero que me viene a la mente es que el vehículo eléctrico es un producto muy caro y el objetivo NO es que lo compremos sino que lo “alquilemos”… y que paguemos una “letra” mensual que puede llegar a los 1.000 euros…Y renovable sin parar, durante toda la vida.

En algunos Foros del NOM se habla de que tendremos que alquilar hasta los COLCHONES…. Y pienso

que la intención va por ahí.

Por otra parte, el NOM pretende aislarnos y la falsa pandemia covid no ha sido más que un ensayo general de AISLAR y SEPARAR a las personas reduciendo su movilidad.

Y el coche eléctrico separa a las personas ya que nos impide conducir distancias largas, acudir a fiestas familiares, a encontrar amigos, etc.

NO se vislumbra ninguna ventaja de esta clase de vehículos y, en principio, todo son dificultades.

La única posible ventaja es el mantenimiento de estos vehículos, inferior al de los térmicos, argumento menor.

Bornes de recarga actuales y en 2035

Es evidente que el numero de puntos de recarga deberá crecer exponencialmente si se quiere alcanzar objetivos al 2035, pero, pero que es tan difícil precisar porque la gran incógnita es si este tipo de automóvil se impondrá o no. Pienso que NO y en ese sentido debemos movilizarnos para impedir que el concepto triunfe. Si hasta ahora la argumentación es muy clara en contra del vehículo eléctrico cuando consideremos los consumos, veremos que el objetivo es IRREALIZABLE.

Consumo anual e instantáneo

Sin ir más lejos el Gobierno de Suiza y en vista a la “penuria eléctrica” debida cómo no a Putin, estudia

prohibir, SI PROHIBIR durante ciertos días la recarga de estos coches…

Y Macron, piensa lo mismo, como Emperador de Francia… también va a prohibir a las horas punta la recarga… horas punta al mediodía, a la tarde y noche.

En qué quedamos… o coches térmicos que no tienen problema ni de carburante ni de suministro o esta chapuza del NOM, que desde el principio esta destinada al fracaso. Algún comentario en redes sociales, califica esta intención perversa como “Suicidio” del NOM. Que Dios lo quiera.

Cada vehículo en su Libro de a Bordo expone su consumo que es muy diferente de un coche a otro de forma que es preciso remitirse a cada modelo. Desde luego, el rendimiento del eléctrico es bastante superior a los térmicos, es decir que las necesidades energéticas son menores.

Por termino medio la recarga instantánea de un vehículo eléctrico requiere 2 Kilovatios que, si consideramos el conjunto del parque de estos automóviles, por ejemplo, de 2 millones de unidades en 2030 nos produciría una cifra enorme desde el prisma de los requerimientos de “Producción Eléctrica”.

Pero el problema NO es que tienen exigencias menores, sino la dificultad viene de la carga que, casi siempre se realiza a la vez. Los vehículos se cargan o bien por la noche – todos al mismo tiempo – o bien en momentos de “punta”, en autopista en las vacaciones anuales de julio y agosto, también al unísono…

Es decir que el problema de los vehículos eléctricos NO viene de su consumo – es otro tema – sino de la carga… si el Gobierno de España pretende que en 2030 haya 5 millones de cargadores instalados, supondremos que, en momentos de “pico”, por ejemplo, en las salidas de las vacaciones de julio- agosto una inmensa mayoría se encuentren en uso. Y eso es gravísimo para un sistema eléctrico/red eléctrica.

Esta circunstancia hace que los “picos” necesarios de electricidad de la red de un país pueden llevar al colapso de la red…. Si, si al colapso de la red o bien los Gobiernos deberían empezar a planificar, en España, por lo menos SEIS centrales nucleares añadidas, para satisfacer el consumo procedente de esos “picos” en momentos muy concretos, pero, que no se pueden dejar “tirados” decenas de miles de vehículos en las autopistas.

Y construir una central lleva entre la planificación, obtención de permisos y construcción, por lo menos quince años – siendo muy optimistas – y el siguiente problema es que, en España, ya NO hay ingenieros eléctricos nucleares… Quién va a estudiar la carrera de marras si este tipo de generación de electricidad esta criticado por todos los partidos y es una energía perversa y destructora.

Además, desde otro punto de vista, la sustitución de 2 millones de vehículos térmicos por sus equivalentes eléctricos veremos las tremendas necesidades energéticas/eléctricas que suponen sustituir los combustibles tradicionales…

Hasta el día de hoy los aumentos del consumo de carburantes, gasolina y gasoil, anuales y estimados de media un 3% más de año en año, NUNCA han supuesto el más mínimo problema para los Gobiernos.

La solución venia de la industria petrolera. Ahora los Gobiernos tendrán que ocuparse de la “Planificación eléctrica Suplementaria”, que, si reflexionan un par de minutos, verán que es un Problema Insoluble…

Así lo ven las izquierdas, la extrema izquierda, los falsos ecologistas y, hasta las derechas corruptas y cobardes.

Balance climático

La explicación de las sesudas autoridades que nos gobiernan y sus “expertos”, nos cuentan que el objetivo de estos vehículos es reducir las emisiones de CO2 y mejorar la salud ecológica del Planeta…

A otro perro con ese hueso… la única ventaja será para los habitantes de las grandes urbes que verán reducidas las partículas contaminantes, casi siempre cancerígenas. Pero el Balance Climático debe calcularse desde el origen de la energía eléctrica que hace cierto tiempo en Europa era nuclear. Ahora se genera del gas y del carbón, por lo que iremos a peor.

Por el lado de las baterías, la extracción del litio -sobre todo – níquel y cobalto NO está para nada exenta de generar una enorme contaminación.

El litio mayoritariamente viene de la evaporación de salmueras que no origina problemas y de la extracción minera en menor medida que SI los provoca.

El litio de las salmueras en si mismo no produce contaminación, pero SI a los niveles freáticos en las zonas donde se extrae que causan la disminución de aguas subterráneas, la desecación de humedales y en general la pérdida de aguas para los cultivos. Esto ocurre en Bolivia, Chile o Argentina que para los que manejan el “Cambio Climático”, les importa un comino.

Las próximas limitaciones a la carga que se pueden establecer en Francia y Suiza, exponen desde ahora mismo lo escrito antes sobre la recarga. Y piensen que estos vehículos acaban de empezar. Cuando el parque pase del uno por ciento actual – si llega – al 20%, prepárense para dejar estos trastos en su garaje.

La futura norma “ecológica” Euro 7

La corrupta Unión Europea, el no menos corrupto Parlamento Europeo preparan ya la nueva norma Euro 7 para reducir aún más las contaminaciones de los nuevos vehículos térmicos que se fabriquen.

El “tema” de las contaminaciones les trae al pairo a toda esa panda de corruptos políticos y funcionarios “europeos”. Se trata de dar otro empujón a los coches eléctricos que NO hay forma de venderlos.

Conviene una última reflexión y que TODO, absolutamente TODO lo que los Gobiernos mal llamados “occidentales” y “democráticos” impulsan, deciden y legislan es INCOHERENTE. Poca gente y sobre todo los “grandes medios de comunicación” y sus periodistas vendidos, DESCONOCEN u OLVIDAN es que TODO el transporte marítimo carece de regulación sobre sus emisiones de partículas contaminantes. Es decir, que los barcos NO tienen controladas sus emisiones…

Un gran petrolero de 500.000 TM. contamina como medio millón de coches… Si tenemos en cuenta que hay sesenta de esos petroleros, resulta que esa flota contamina como tres millones de vehículos. Si extrapolamos las cifras de los grandes petroleros al conjunto INMENSO de barcos que surcan los océanos, la contaminación producida por el transporte marítimo supera varias veces la contaminación de los tribulados vehículos térmicos…

¿Alguien ha leído algo sobre este asunto?

A la “prensa libre” solo se interesan las directrices del NOM.

Para terminar si considera el lector que este articulo pudiera favorecer a nuestra CONTRA- REVOLUCION, difúndalo y sobre todo NO COMPRE NUNCA UN VEHICULO ELECTRICO.

I. Caballero