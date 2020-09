James Morris: «Este Tesla de 25.000 dólares pone el último clavo en el ataúd de los autos que funcionan con derivados del petróleo»

El anuncio de Elon Musk de que Tesla se propone fabricar un vehículo «completamente autónomo» a un precio de 25.000 dólares, en un período de 1,5 a 3 años, ha puesto «el último clavo en el ataúd de la industria automotriz tradicional basada en la propulsión de combustibles fósiles», opina James Morris, editor del sitio web independiente sobre vehículos eléctricos WhichEV, en su reciente artículo para Forbes.

En cuanto este auto salga al mercado los consumidores ya no podrán alegar que no pueden permitirse comprar un Tesla porque es demasiado caro y lujoso. Tendrán que elegir entre un automóvil eléctrico completamente autónomo y rápido —»porque no existe un Tesla lento»— que acelera de 0 a 100 km/h en menos de 6 segundos y, por ejemplo, un coche europeo de combustible fósil, como el popular Volkswagen Golf, un icono alemán que representa calidad a un precio asequible (unos 23.000 dólares).

Uso más barato

Cabe mencionar que los propietarios del futuro coche eléctrico semi-premium de Tesla van a gastar considerablemente menos dinero por los kilómetros recorridos en comparación con los de combustible fósil, indica el artículo. Así, en el Reino Unido, «donde los precios de la gasolina y el diésel son astronómicos, la diferencia de costes de funcionamiento será enorme».

«Cuando uno puede comprar un vehículo eléctrico con más de 300 millas [482 kilómetros] de alcance que es más rápido y está equipado con mejor tecnología que un VW Golf de motor de combustión interna, además de ser mucho más barato en uso, solo los prejuicios anti-eléctricos infundados lo detendrán», opina el autor. «Ya no habrá ninguna razón real para comprar un automóvil que funcione con combustible derivado del petróleo y el gas», concluye.

La disminución del precio del futuro auto eléctrico de Tesla será posible, en parte, gracias al desarrollo de las nuevas baterías 4680, que serán capaces de producir 5 veces más energía que las que la empresa usa hoy, proporcionarán 6 veces más potencia y un 16% más de autonomía. Al mismo tiempo, se crearán con materiales menos costosos, como níquel y magnesio en sus cátodos en vez de cobalto, escaso y muy volátil en el mercado.