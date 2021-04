DGT: cambios en las reglas del examen del carnet de conducir

Sacarse el carnet de conducir ha evolucionado y ha cambiado… y no sólo por culpa del maldito del coronavirus.

La Dirección General de Tráfico ha ido introduciendo una serie de modificaciones tanto en las pruebas como en los requisitos para actualizarse y, sobre todo, para caminar de la mano con las normativas de la Unión Europea.

Obviamente, la novedad más destacada ha llegado impuesta por la pandemia.

Sacarse el carnet en tiempos del coronavirus implica una serie de cambios en lo que a aforos y medidas de seguridad se refiere.

En los exámenes teóricos se ha reducido el aforo de las aulas donde se realiza la prueba, se ha establecido una distancia mínima de dos metros entre aspirantes y éstos deben llevar guantes y mascarillas ya que si no van protegidos se anulará su examen, aunque no perderán la convocatoria.

A esto hay que añadir que tendrán que contar con su propio bolígrafo.

El práctico se hará con las mismas medidas de higiene (guantes y mascarilla), las explicaciones previas se harán fuera del coche, no se recogerán los expedientes ya que las autoescuelas se encargarán de ello y de la correcta desinfección del vehículo, los exámenes serán individuales y si suspende, se interrumpirá la prueba inmediatamente.

Ocho horas de clases teóricas

Empezamos por los cambios que estaban previstos, pero nunca llegaron: la obligatoriedad de asistir a, al menos, 8 horas de clases teóricas antes de poder presentarse al primero de los exámenes. Un requisito que iba a ser necesario tanto para aquellos que quisieran sacarse el carnet de coches como para los que se preparasen para el de motos.

Cuando la DGT anunció la propuesta, ésta no tardó en generar conversación puesto que eran muchas las autoescuelas que habían apostado por un modelo digital, un modalidad que no ha parado de crecer desde la irrupción del coronavirus. Finalmente, Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico, anunció que no será obligatorio asistir a esas clases presenciales antes de la prueba teórica para sacarse el carnet de conducir.

Los 10 países donde es más difícil el examen de conducir

Examen teórico: margen de error

En los exámenes teóricos, el porcentaje de error permitido en las respuestas de los aspirantes no será superior al 10%.

¿Qué quiere decir esto? El margen se mantiene para aquellos que opten al permiso B, que podrán cometer un máximo de tres fallos en un test compuesto por 30 preguntas.

Por otro lado, esta prueba tiene una duración de 30 minutos y se ha planteado una ampliación de este período ya que algunas preguntas incluyen vídeos.

Cuidado con copiar

Ha sido una de las últimas novedades que se han incorporado. La nueva Ley de Tráfico castigará a aquellos aspirantes a conductores que cometan fraude en las pruebas teóricas utilizando dispositivos de intercomunicación no autorizados.

Será considerado como una infracción grave y cometerla tendrá las siguientes consecuencias: multa de 500 euros y penalización de seis meses sin poder presentarse al examen.

Entre las exigencias que la DGT pide a sus aspirantes para sacarse los diferentes permisos de conducir también se han introducido cambios: