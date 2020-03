Reponedor de supermercado en tiempos de coronavirus: “Hay quien compra tonterías o va en pareja, ¡que está prohibido, hombre!»

España aplaude todas las noches a sus profesionales sanitarios. A las 20.00 horas, se oyen las ventanas abrirse, los gritos eufóricos y hasta la canción ‘Resistiré’. A Juan (nombre ficticio para proteger su identidad) siempre le sorprenden a la calle. Caminando solo por una ciudad desierta y a apenas unos pocos minutos de haber terminado de trabajar como reponedor en el Ahorramás. Aunque también son para él, reconoce que no los siente propios. Quizá por culpa de su humildad.

“No siento que haga nada excepcional. Es verdad que tratamos con mucha gente y nunca sabes si están contagiadas o no. Incluso nosotros mismos no sabemos si somos portadores o no. Pero creo que los héroes reales son los sanitarios que están mano a mano contra el maldito virus”, afirma a Periodista Digital. Pero tampoco se olvida de “los transportistas y los camioneros, que sin ellos sí que todo se va al carajos. Mis aplausos de cada tarde van a esos colectivos”.