Oh My Cut! abre un nuevo salón en Alicante y anuncia próximas aperturas

Oh my Cut! ha abierto esta semana un nuevo salón en una de las zonas más prósperas de la provincia de Alicante, la playa de San Juan. Se trata del sexto centro en la capital alicantina. Con este salón, se inicia una nueva etapa de expansión nacional acompañada por una serie de aperturas en las principales capitales del país.

El nuevo salón Oh my Cut! está ubicado en el número 14 de la calle Maestro José Garberí Serrano, en pleno eje comercial de playa San Juan, conocido como PAU 5. Cuenta con unos 130 metros cuadrados de superficie destinados a la atención al público y prestación de servicios, en los que, además de los de peluquería y estética, también se ofrece depilación láser.

El último salón de la marca posee un estilo totalmente renovado, más actual y confortable, pero manteniendo esa imagen fresca y atractiva que tanto le caracteriza: “Hemos renovado el estilo y la decoración, pero manteniendo la personalidad de Oh my Cut que no deja indiferente a nadie y garantizan una experiencia diferencial a cada cliente”, señala Javier Fernández, responsable de desarrollo de negocio de la marca.

De esta forma, Oh my Cut! culmina un periodo en el que se han consolidado una serie de mejoras para el cliente y el franquiciado, que revierten entre otras cosas, en una renovada imagen de los salones.

El diseño y planificación de este nuevo centro ha sido realizado en tiempo récord por el equipo de expansión de Oh my Cut!, gratamente recompensada tras su apertura gracias a la gran acogida que se está dando entre el público de la zona.

“Después de este nuevo salón en Alicante, vendrán más en otras capitales que ya están gestionándose, concretamente en plazas como Madrid, Barcelona, y arco Mediterráneo, donde ya tenemos una gran presencia”, indica Fernando Pérez, Director General de la marca que enmarca esta apertura en un periodo de “consolidación en un nuevo nicho de mercado en el sector de la peluquería, donde los clientes están interesados en el bienestar y satisfacción personal, y que valoran muy positivamente una política de precios competitivos y previamente establecidos”.

Este local recientemente inaugurado, genera un retorno de la inversión inicial inferior a 3 años, esto es posible, por el modelo de negocio diferencial de Oh my Cut! junto con la garantía de un mercado seguro y rentable como es el de la peluquería.

