Eviden impulsa la digitalización del Puerto de Ploče en Croacia

Eviden, la marca de productos del Grupo Atos líder en computación avanzada, productos de ciberseguridad, sistemas de misión crítica e inteligencia artificial visual, anuncia la adjudicación de un contrato estratégico para desplegar una red móvil privada 5G en el Puerto de Ploče (Croacia), incorporando componentes clave de su solución Lifelink. Esta iniciativa representa un paso decisivo en el proceso de transformación digital del puerto, enmarcado en el ambicioso proyecto Smart Port, que tiene como objetivo modernizar la logística, mejorar la eficiencia operativa y reforzar la seguridad mediante tecnología 5G de última generación.

El Puerto de Ploče es un nodo logístico fundamental en Europa Central y del Sudeste, y la implantación de una red 5G dedicada permitirá una conectividad en tiempo real fluida y segura para todas sus operaciones. El proyecto se lleva a cabo en colaboración con el partner local Markoja.

«Este despliegue supone un avance clave hacia unas operaciones portuarias más inteligentes, seguras y conectadas, en línea con la estrategia digital del Puerto de Ploče», afirma Sandi Marušić, Director de Eviden en Croacia, Grupo Atos.

«Estamos orgullosos de aportar nuestra solución Lifelink, avalada por su eficacia en entornos críticos, y diseñada para ofrecer una conectividad segura y de alto rendimiento», señala Lionel Toullier, Director Global de Soluciones de Comunicación Crítica de Eviden, Grupo Atos.

«Gracias a este acuerdo, vamos a digitalizar y optimizar significativamente los procesos dentro del puerto, lo que permitirá una mejor gestión del tráfico, mayor eficiencia en el transporte de mercancías y pasajeros, mejoras en la seguridad operativa y una reducción de la contaminación», añade Tomislav Batur, Director de la Autoridad Portuaria de Ploče.

Los principales componentes de la red móvil privada 5G basada en la solución Lifelink que se desplegarán incluyen: