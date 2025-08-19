  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Septiembre sorprende con la mayor oferta de cursos gratuitos online en Transporte, Movilidad y Docencia

Impulsada por AT Academia del Transportista y DAC Docencia, en septiembre se presenta en España la mayor oferta educativa online para el sector del Transporte, la Logística, la Movilidad Segura y Sostenible y la Formación para Docentes

Septiembre sorprende con la mayor oferta de cursos gratuitos online en Transporte, Movilidad y Docencia
Archivado en: Notas de Prensa

Con el final del verano a la vista, se abre una nueva convocatoria de cursos gratuitos online dirigidos a profesionales del Transporte, la Logística, la Movilidad Sostenible y la Docencia, con el objetivo de facilitar el acceso a formación especializada y oficial a partir del mes de septiembre.

La propuesta formativa está diseñada para mejorar el perfil profesional, acceder a nuevas oportunidades laborales, actualizar competencias o ampliar las áreas de docencia en el caso de los formadores. Todos los cursos se imparten en modalidad 100% online y cuentan con plazas limitadas.

Transporte y logística: especialización gratuita para un sector en auge
El sector del Transporte y la Logística continúa creciendo y demandando perfiles cualificados, impulsados por la digitalización, la sostenibilidad y la globalización. Para responder a esta necesidad, AT Academia del Transportista lanza una oferta de Másters Especializados gratuitos, diseñados para profesionales que buscan una formación avanzada, flexible y adaptada al mercado laboral actual.

Cursos gratuitos online en Transporte, Logística y Movilidad

Estos Masters permiten adquirir conocimientos técnicos, habilidades de gestión y competencias digitales, esenciales para desempeñar funciones clave en empresas de Transporte Terrestre dedicadas al Transporte de Mercancía y al Transporte de Viajeros, Logística Urbana, Distribución de Mercancías y Movilidad Sostenible.

Titulación oficial sin coste: para mejorar el perfil profesional
Además, quienes buscan una acreditación oficial pueden acceder a cursos gratuitos con titulación oficial en Transporte y Logística. Esta formación permite mejorar la empleabilidad y acceder a nuevas oportunidades laborales, justo a tiempo para comenzar el nuevo curso con un perfil más competitivo.

Cursos gratis con títulos oficiales en Transporte y Logística

Los títulos están homologados y reconocidos por entidades oficiales, lo que garantiza su validez en procesos de selección, oposiciones y promociones internas dentro de empresas del sector.

Formación para docentes: preparación para el nuevo curso escolar
Con la mirada puesta en septiembre, DAC Docencia ofrece una selección de cursos gratuitos para Docentes y Profesores, ideales para preparar la vuelta al cole con nuevas herramientas pedagógicas, competencias digitales y metodologías innovadoras.

Cursos gratuitos para Docentes y Profesores online

Esta propuesta formativa se enmarca en la celebración del 50 aniversario de DAC Docencia, una institución reconocida por su excelencia educativa y su compromiso con la innovación en la enseñanza. Los cursos están dirigidos tanto a docentes en activo como a profesionales que desean incorporarse al ámbito educativo como formadores homologados en Transporte, Logística y Movilidad Segura y Sostenible.

Formación online, gratuita y con plazas limitadas
Todos los cursos se imparten en modalidad 100% online, lo que permite compatibilizar la formación con otras responsabilidades personales o laborales. La inscripción ya está abierta y las formaciones comienzan en agosto, ofreciendo una oportunidad única para aprovechar el verano y llegar a septiembre con nuevas habilidades, certificaciones y perspectivas profesionales.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción cuanto antes para asegurar el acceso a los programas formativos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

E-READERS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]