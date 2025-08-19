La UE lanza la campaña «Voices of humanity» para destacar su liderazgo en ayuda humanitaria

Coincidiendo con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la Unión Europea ha lanzado una nueva campaña de concienciación, «Voices of Humanity«, «Voces de la Humanidad» en castellano, para reafirmar su papel como el principal donante mundial de ayuda humanitaria y destacando los principios fundamentales que guían su respuesta en las crisis: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

A medida que las necesidades humanitarias mundiales siguen aumentando, con más de 300 millones de personas que necesitarán asistencia urgente hasta 2025, la UE mantiene su firme compromiso de ofrecer ayuda basada en principios y necesidades que proteja la dignidad humana y salve vidas. La campaña tiene como objetivo fomentar la comprensión, el orgullo y la solidaridad entre los ciudadanos de la UE, especialmente los de 20 a 40 años, dando visibilidad a las personas y los valores que hay detrás del trabajo humanitario de la UE.

«A través de esta campaña, queremos poner de manifiesto los principios que guían la ayuda humanitaria de la UE. No son valores abstractos. Protegen vidas, impulsan la acción y garantizan que la ayuda llegue a quienes más la necesitan», dijo Zacharias Giakoumis, Jefe de la Unidad de Comunicación del Departamento de Ayuda Humanitaria de la UE.

La campaña «Voices of Humaniry» se adentra en la vida de trabajadores humanitarios reales y presenta historias de campo a través de contenido documental, narración en redes sociales y colaboraciones con influencers. El mensaje es claro: detrás de cada acción humanitaria hay un compromiso con la dignidad humana, incluso en las crisis más complejas del mundo. La narración de la campaña sigue la vida diaria de tres trabajadores humanitarios apoyados por la UE en Gaza, Ucrania y un asentamiento de refugiados sudaneses en Uganda, ofreciendo una perspectiva humana del trabajo realizado en entornos complejos y a menudo peligrosos.

La campaña, que se desarrollará de agosto a diciembre de 2025, se está implementando en diez Estados miembros de la UE: Chequia, Grecia, Hungría, Bulgaria, Croacia, Lituania, Polonia, España, Italia y Francia. Este lanzamiento coincide con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (19 de agosto), un momento clave para concienciar a la opinión pública sobre el papel humanitario global de la UE y para honrar la dedicación de los trabajadores humanitarios de todo el mundo.

Los materiales para los medios, incluidos elementos visuales, infografías y citas aprobadas, están disponibles bajo petición. Para más información, visitar https://europa.eu/!VGGyTF