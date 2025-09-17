Karbon-X Corp. presenta sus resultados financieros de fin de año

La presentación completa está disponible en el perfil de la empresa en OTC Markets, en www.otcmarkets.com/stock/KARX/overview.

Aspectos operativos y estratégicos destacados para el año fiscal 2025

Se completó la adquisición de ALLCOT Group, ampliando la presencia global de Karbon-X e integrando experiencia de primer nivel.

Se iniciaron las operaciones comerciales, lo que supuso un hito fundamental en la validación del modelo de negocio de la empresa y el inicio de sus actividades generadoras de ingresos.

Se han establecido alianzas históricas con importantes productores de energía y con BK Dukes, lo que refleja la gran confianza del mercado en la visión y las capacidades de Karbon-X.

Aspectos financieros destacados del ejercicio fiscal 2025

Los ingresos aumentaron hasta alcanzar los 3,16 millones de dólares, frente a los 0,41 millones del año anterior, lo que supone el primer año completo de comercio activo de créditos de carbono.

Se reconocieron 3,86 millones de dólares en ingresos diferidos procedentes de contratos de futuros de créditos de carbono, incluidos los contratos adquiridos a través de la transacción ALLCOT.

La adquisición de ALLCOT amplió la cartera de emisiones verificadas de Karbon-X y posicionó a la empresa para la monetización de créditos en múltiples jurisdicciones

Se firmaron acuerdos generadores de ingresos con los principales productores de energía y BK Dukes, lo que contribuyó a obtener 3,79 millones de dólares en cuentas por cobrar procedentes de ventas a plazo de créditos de carbono.

«El 2025 fue un año crucial para Karbon-X, marcado por la adquisición de ALLCOT Group, el lanzamiento de nuestras operaciones comerciales y nuevas asociaciones que reforzaron nuestra posición en el mercado mundial del carbono. Estos logros se reflejan en nuestros resultados financieros, que ponen de relieve tanto el impulso que hemos generado como las bases que hemos sentado para el crecimiento a largo plazo. Confiamos en nuestra estrategia y nos comprometemos a ofrecer un valor duradero a los accionistas y al planeta», Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X

Mirando hacia el futuro

La empresa tiene la intención de seguir ejecutando su estrategia de crecimiento, centrándose en ampliar su papel tanto en los mercados de carbono voluntarios como en los de cumplimiento, promoviendo nuevas asociaciones y ampliando su cartera de soluciones climáticas. La dirección cree que Karbon-X está bien posicionada para aprovechar la creciente demanda de soluciones climáticas fiables y ofrecer valor a largo plazo a los accionistas.

Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente que ofrece soluciones climáticas integrales tanto en los mercados regulados como en los voluntarios. Desde la creación de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta la verificación por terceros, la emisión de créditos y la distribución en el mercado, Karbon-X garantiza la transparencia y el impacto en cada paso. Karbon-X pone al alcance de empresas e instituciones, pero también de particulares y personas comunes que desean que sus decisiones tengan un impacto duradero, medidas climáticas fiables.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, que incluyen, entre otras, expectativas relacionadas con el rendimiento financiero, la estrategia comercial, los planes de crecimiento y el posicionamiento en el mercado de Karbon-X Corp. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente. Las declaraciones prospectivas están sujetas a cambios, y Karbon-X Corp. no asume ninguna obligación de actualizarlas, salvo que lo exija la ley.