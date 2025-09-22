VS Sistemas nombra a Javier Armesto, MVP de Microsoft, como Responsable de I+D e IA

VS Sistemas, consultora tecnológica especializada en soluciones de transformación digital, ha anunciado hoy la incorporación de Javier Armesto como Responsable de Investigación y Desarrollo (I+D) e Inteligencia Artificial (IA).

Reconocido internacionalmente por Microsoft como MVP (Most Valuable Professional), Javier liderará la estrategia de innovación de VS Sistemas en ámbitos clave como Modern Workplace, Power Platform, Microsoft Copilot, Power BI y Dynamics 365 Business Central, reforzando la apuesta de la compañía por ofrecer soluciones diferenciales y de alto valor añadido a sus clientes.

«Para VS Sistemas, la incorporación de Javier supone un paso muy importante en la estrategia de crecimiento. Su experiencia y reconocimiento en el ecosistema Microsoft permitirá acelerar la innovación de los clientes actuales y, al mismo tiempo, reforzar nuestra presencia en nuevas regiones, llevando a más clientes el valor de nuestras soluciones y servicios», ha señalado José María Pedraza, CEO de VS Sistemas.

Por su parte, Javier Armesto ha asegurado que «Unirse a VS Sistemas es un reto apasionante». Además, está convencido de que «la combinación de innovación, visión de crecimiento y compromiso con la excelencia permitirá a la compañía seguir destacando como referente tecnológico en el ámbito Microsoft y acompañar a más organizaciones en su camino hacia la transformación digital».

En su nuevo cargo, Armesto impulsará la creación de nuevos productos y servicios digitales, potenciará la adopción de tecnologías emergentes y de Inteligencia Artificial y será pieza clave en el desarrollo de iniciativas de expansión territorial, acompañando el crecimiento de la compañía en nuevos mercados.

Esta incorporación refuerza la posición de VS Sistemas como partner estratégico del ecosistema Microsoft en España, y consolida su papel como actor clave en la transformación digital del tejido productivo, especialmente en sectores como la industria, los servicios y las administraciones públicas.

Acerca de VS Sistemas

VS Sistemas es una consultora tecnológica con sede en Sevilla, especializada en el desarrollo e implantación de soluciones de negocio sobre tecnologías Microsoft. Con una trayectoria de más de 20 años, la compañía combina innovación, cercanía y especialización para impulsar la digitalización de empresas en sectores clave. Actualmente, se encuentra en fase de expansión territorial y consolidación de nuevos servicios avanzados en inteligencia artificial, automatización y business intelligence.