realme presenta el GT 8 Pro como uno de los primeros modelos insignia con Snapdragon 8 Elite Gen 5

realme, una de las marcas de smartphones de mayor crecimiento a nivel mundial, anuncia la llegada del realme GT 8 Pro próximamente en España. Se espera que este dispositivo sea uno de los primeros smartphones en el mercado, impulsado por el avanzado chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

El GT 8 Pro redefine los estándares de la industria para teléfonos inteligentes premium, reforzando la posición de realme a la vanguardia del mercado de gama alta. Este dispositivo promete un rendimiento sin igual, capacidades superiores para juegos y una multitarea fluida.

El revolucionario Snapdragon 8 Elite Gen 5 representa la plataforma móvil más potente de próxima generación de Qualcomm; la avanzada tecnología de proceso N3p de 3nm de TSMC garantiza una excelente eficiencia energética; y, además, cuenta con una nueva arquitectura de procesador octa-core 2+6, que presume de una velocidad de reloj líder en la industria de 4.61 GHz en la configuración estándar, ofreciendo un poder excepcional.

Como uno de los primeros modelos de referencia con Snapdragon 8 Elite Gen 5 en debutar en el mercado español, el realme GT 8 Pro está listo para demostrar un rendimiento de primer nivel en su categoría. Con una puntuación Antutu que supera los 4 millones, este nuevo dispositivo no solo destaca por su gran potencia; sino que representa una fusión perfecta de velocidad, eficiencia, experiencia de juego y experiencia de usuario.

Mejorado aún más por el chip de IA Hyper Vision+ de realme y la programación profética de eficiencia energética exclusiva realme GT BOOST 3.0, el GT 8 Pro demuestra capacidades de juego extraordinariamente fluidas. Es capaz de ejecutar dos juegos de alta demanda, incluyendo PUBG y Genshin Impact, simultáneamente a altas tasas de fotogramas durante hasta una hora, liderando la industria en ajuste especial.

El realme GT 8 Pro llegará al mercado español a finales de 2025, con más sorpresas para redefinir los estándares de referencia en la categoría de modelos tope de gama.