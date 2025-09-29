Huawei lanza el ‘Libro Blanco del Éxito Empresarial de ISP/MSP Impulsado por RAMS’

York Yue, Vicepresidente de Huawei y CEO de la Unidad de Negocio ISP & OTT, señaló: «La IA avanza rápidamente. Para adaptarse a los cambios, los centros de datos y los ISP deben centrarse en tres aspectos. El primero es aumentar el ancho de banda para manejar el crecimiento explosivo del tráfico y sus cambios de dirección. En segundo lugar, deben optimizar el despliegue de centros de datos para cumplir con los estrictos requisitos de latencia de la IA. Finalmente, deben mejorar el estándar de confiabilidad de cinco nueves (99,999%) para garantizar la operación estable de las aplicaciones de IA. Huawei está comprometida a colaborar con clientes y socios, aprovechando nuestra avanzada tecnología de IA y amplio conocimiento del sector, para impulsar la actualización de infraestructuras y construir una base sólida para el mundo inteligente».

Huang Dachuan, CTO del Departamento de Marketing y Ventas de Soluciones TIC de Huawei, destacó que, para respaldar servicios inteligentes 24/7, en múltiples escenarios y en tiempo real, los ISP y MSP deben construir redes inteligentes que permitan transmisión sin pérdidas, ancho de banda ultraalto, expansión flexible y despliegue conveniente. «Impulsada por la idea de inteligencia y resiliencia, Huawei ha propuesto el marco inteligente RAMS, que integra redes de acceso flexibles, redes de transporte evolutivas y plataformas de nube inteligente», afirmó Huang. «El marco RAMS permite la expansión de servicios bajo demanda, la operación y mantenimiento automatizados, y la corrección inteligente de fallos. Esto mejora la confiabilidad, seguridad y experiencia de usuario de la red».

El Libro Blanco del Éxito Empresarial de ISP/MSP Impulsado por RAMS propone la arquitectura de referencia RAMS y, a partir de escenarios reales, examina soluciones para la optimización del ROI, la oferta de servicios diferenciados, la operación inteligente de redes y las redes de transporte de alta confiabilidad. Su propósito es brindar soporte técnico a los ISP y MSP para construir redes inteligentes y resilientes, impulsando la innovación y el crecimiento.

Huawei ha estado proporcionando productos y soluciones de vanguardia a más de 5000 ISP y MSP en más de 120 países y regiones. De cara al futuro, Huawei duplicará su inversión en I+D para la integración de redes e IA, y trabajará más estrechamente con clientes y socios para promover la implementación y el uso comercial a gran escala de tecnologías innovadoras.