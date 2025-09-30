Karbon-X impulsa el programa Alberta Solar Rewards

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX), líder en soluciones climáticas integrales, está impulsando el desarrollo del Programa de Recompensas Solares de Alberta en colaboración con un proveedor de energía solar con sede en Alberta. La iniciativa está diseñada para permitir a los propietarios de viviendas con sistemas solares en el tejado generar créditos de carbono verificados en el marco del programa de Innovación Tecnológica y Reducción de Emisiones (TIER) de Alberta.

La iniciativa aborda una brecha que existe desde hace tiempo en el mercado regulado del carbono, en el que los sistemas residenciales individuales carecían tradicionalmente de una vía conforme para obtener reconocimiento o compensación por sus reducciones de emisiones. A través de un proceso optimizado desarrollado conjuntamente con su socio, Karbon-X facilita la recopilación segura de datos, la validación y la emisión de créditos, mientras que su socio gestiona la incorporación y la participación de los propietarios.

«Se trata de democratizar el mercado del carbono», afirmó Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X. «Estamos ofreciendo a los propietarios de viviendas el mismo acceso y las mismas oportunidades que a las grandes empresas industriales. Esta medida no solo aporta valor añadido a nuestros clientes, sino que también mejora significativamente la credibilidad y el alcance de la estrategia climática de Alberta».

El Programa de Recompensas Solares de Alberta complementa la estrategia más amplia de Karbon-X en los mercados de energía renovable y créditos de carbono. En 2025, el liderazgo de la empresa en el mercado quedó demostrado con la transacción de millones de certificados internacionales de energía renovable (iREC) en cuatro continentes, lo que reforzó aún más su presencia como participante global en los mercados de energía renovable.

De cara al futuro, Karbon-X está llevando a cabo estudios de viabilidad sobre más de diez nuevos proyectos solares, que van desde desarrollos a escala industrial en Sudamérica hasta instalaciones comerciales y residenciales en la costa oeste de Estados Unidos. En conjunto, estas iniciativas ponen de relieve el enfoque integrado de la empresa en lo que respecta a la participación residencial, el comercio mundial y el desarrollo de proyectos.

Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente y proveedora de servicios de mitigación de emisiones. La empresa gestiona todo el ciclo de vida de los créditos de carbono, incluyendo la creación de proyectos, la cuantificación de emisiones, la validación por terceros, la emisión de créditos y la distribución en el mercado. Karbon-X opera en múltiples regiones y sectores, apoyando tanto los mercados de carbono voluntarios como los de cumplimiento. Sus servicios incluyen el análisis de datos de emisiones, la alineación normativa, la comercialización de créditos y la infraestructura digital para el seguimiento y la presentación de informes. Karbon-X opera centrándose en la transparencia y la obtención de beneficios colaterales, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales reconocidas y los organismos de verificación acreditados.

Declaración prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, que incluyen, entre otras, expectativas relacionadas con el rendimiento financiero, la estrategia comercial, los planes de crecimiento, el posicionamiento en el mercado y el desarrollo previsto del Programa de Recompensas Solares de Alberta y las actividades relacionadas con las energías renovables de Karbon-X Corp. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente. Las declaraciones prospectivas están sujetas a cambios, y Karbon-X Corp. no asume ninguna obligación de actualizarlas, salvo que lo exija la ley.