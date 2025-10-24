Shad Demn rompe esquemas con su nuevo EP ‘Superdesubicado’ y anuncia gira en Madrid, Barcelona y Lleida

La banda de rock alternativo Shad Demn publica este viernes Superdesubicado, un esperado EP que sacude la escena independiente española con una atmósfera intensa, vulnerable y profundamente contemporánea. El trabajo confirma la capacidad del grupo para reinventar el rock con un sello personal y sorprendente.

Tras los adelantos Superdesubicado, Tequiero e Idiomas Diferentes, el EP despliega la versatilidad de la banda, moviéndose entre el rock alternativo, el indie, el punk y el grunge. Cada canción refleja la dualidad que define a Shad Demn: rabia y fragilidad, caos y búsqueda de identidad, siempre con un sonido honesto y directo.

«Este EP es un reflejo de cómo nos sentimos en este momento vital. Habla de perderse y de no encontrar las palabras, pero también de la fuerza que surge al aceptar el caos interior. Es un disco que no esconde sus cicatrices, sino que las convierte en canciones», explica Toni Ibars, vocalista y compositor.

El trabajo ha sido grabado en Zamenhof Estudi (Lleida) bajo la producción de Víctor Ayuso, quien ha sabido capturar y potenciar la esencia del grupo. En palabras de la propia banda, «Superdesubicado es el reflejo de nuestro caos emocional, pero también de la belleza que emerge en medio de él».

El EP ya está disponible en todas las plataformas digitales y apunta a ser uno de los lanzamientos independientes más destacados de la temporada.

Gira de presentación

Shad Demn celebrará el lanzamiento con una gira de presentación en tres ciudades clave:

Lleida (ciudad natal de la banda) – Sala TOCATA – 21 de noviembre.

Barcelona – Sala VOL – 13 de febrero.

Madrid – se anunciarán recinto y fecha próximamente.

Una oportunidad única para vivir en directo la intensidad y la conexión emocional que caracterizan a la formación.

Una banda a la que seguir

Formados en Lleida en 2020, Shad Demn está liderado por el cantante y compositor Toni Ibars, acompañado en directo por Robert Camarasa (batería), Arnau Martínez (bajo) y las guitarras de Ramón Ruíz y Guillem Martí.

En solo cinco años, han pasado de irrumpir con fuerza con Misfit! (2021) a consolidar su propuesta con Generación Zero (2023). Con Superdesubicado (2025), la banda da un salto definitivo que la confirma como una de las propuestas emergentes más prometedoras e imprevisibles de la escena española.

RR.SS. y plataformas

Spotify – Apple Music – Amazon Music