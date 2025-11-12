Karbon-X y Hockey Canadá se asocian para integrar la sostenibilidad en el juego de Canadá

Tras el anuncio de Hockey Canadá a principios de esta semana, Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) («Karbon-X» o la «Compañía») se enorgullece de confirmar su nueva asociación con Hockey Canadá, convirtiéndose en el Socio Oficial de Sostenibilidad de la organización y promoviendo iniciativas de sostenibilidad verificadas en uno de los deportes más reconocidos del país.

La asociación multianual integra programas de sostenibilidad verificados y medibles en los torneos nacionales de Hockey Canadá y en la inscripción a nivel comunitario, capacitando a jugadores, aficionados y comunidades de todo el país para participar en iniciativas ambientales significativas. Juntas, las dos organizaciones unen el orgullo nacional con el propósito ambiental, demostrando que cada partido puede dejar un impacto positivo.

A través de la asociación, algunas entradas para eventos incluirán una contribución para sostenibilidad, facilitada por Karbon-X, así como una contribución opcional dentro de los programas de inscripción comunitaria. Estas contribuciones apoyarán proyectos climáticos verificados basados en Canadá que generen beneficios ambientales y comunitarios medibles en todo el país.

«El hockey forma parte de la identidad de Canadá; es más que deporte; es comunidad, compromiso y conexión», dijo Matt Kauffman, vicepresidente ejecutivo de Deportes y Entretenimiento de Karbon-X. «Al integrar la sostenibilidad en el juego de Canadá, estamos demostrando cómo el propósito y el desempeño pueden trabajar juntos, impulsando un progreso medible dentro y fuera del hielo».

«Mientras trabajamos para organizar eventos más sostenibles, Karbon-X desempeñará un papel importante para ayudarnos a lograrlo y aumentar la conciencia sobre nuestros esfuerzos colectivos en sostenibilidad», dijo Dean McIntosh, SVP de Ingresos, Experiencia del Aficionado e Impacto Comunitario de Hockey Canadá.

A principios de este mes, Hockey Canadá recibió la certificación de oro del Council of Responsible Sport, reconociendo al Campeonato Mundial Juvenil 2025 de la IIHF como el primer evento de hockey en América del Norte en lograr esta distinción, un logro que subraya el creciente liderazgo del deporte en sostenibilidad.

La asociación marca otro hito en el portafolio deportivo y de entretenimiento en expansión de Karbon-X, que continúa demostrando la capacidad de la Compañía para ofrecer soluciones de sostenibilidad verificadas y de alto impacto a gran escala.

Aunque los términos financieros no se divulgaron, la asociación tiene como objetivo principal fomentar el compromiso ambiental y la conciencia a través de iniciativas canadienses verificadas.

La asociación refuerza la creciente posición de Karbon-X como un socio confiable en sostenibilidad para organizaciones líderes, impulsando la innovación ambiental y la participación de los aficionados en distintos sectores.

Acerca de Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una empresa canadiense de soluciones climáticas, integrada verticalmente, que ofrece servicios de carbono y sostenibilidad de extremo a extremo tanto en mercados de cumplimiento como voluntarios. Desde la originación y verificación de proyectos hasta la emisión y distribución de créditos, Karbon-X asegura transparencia e impacto ambiental medible en cada etapa. A través de asociaciones estratégicas en diversas industrias —desde energía hasta deportes— Karbon-X está redefiniendo cómo la sostenibilidad genera valor. Más información en karbon-x.com.

