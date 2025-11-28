Cámara de Empresarios Venezolanos en España otorga Premio ‘Responsabilidad Social’ a Alejandra Ron-Pedrique

Ron Pedrique ha sido distinguida por su capacidad para impulsar el emprendimiento desde la cultura, combinando su rol como líder de Urban Lab Madrid con su compromiso con la difusión de historias emprendedoras en la radio y otros medios; a lo largo de su carrera ha realizado más de 800 entrevistas. Este galardón subraya su visión, su esfuerzo por construir ecosistemas colaborativos y su impacto en la comunidad emprendedora.

Además de Alejandra Ron Pedrique, los Reconocimientos CeVe 2025 han premiado a otros profesionales de gran relevancia en distintos ámbitos empresariales y culturales:

Carmelo Ecarri , presidente de la comisión España AVIH, ha sido reconocido con un Reconocimiento Extraordinario por su impacto y legado .

, presidente de la comisión España AVIH, ha sido reconocido con un . Gema Lloret , fundadora y directora de Alive Comunicación , ha sido premiada como Empresaria del Año , destacando su trayectoria y su aportación en comunicación corporativa.

, fundadora y directora de , ha sido premiada como , destacando su trayectoria y su aportación en comunicación corporativa. Virgilio Vivas , distinguido también como Empresario del Año , por su labor empresarial destacada.

, distinguido también como , por su labor empresarial destacada. Jorge Glem , por su Contribución Cultural en Música , reconociendo su aportación artística y su influencia cultural.

, por su , reconociendo su aportación artística y su influencia cultural. Eduardo Abad , galardonado por su Contribución Cultural en Artes Plásticas , en reconocimiento a su trabajo y talento.

, galardonado por su , en reconocimiento a su trabajo y talento. Rigel Salazar , por LosBuenosSomosMás – Valores Hispanos , destacando su compromiso con valores sociales y culturales.

, por , destacando su compromiso con valores sociales y culturales. Luis Emilio Vegas, del Comité Inmobiliario CEVE, ha sido reconocido por su aporte a la Comunidad, subrayando su influencia en el ámbito inmobiliario y su participación dentro del ecosistema CeVe; entre otros galardonados.

Con estas distinciones, los Reconocimientos CeVe 2025 ponen en valor no solo la innovación y el emprendimiento, sino también la cultura, el legado y los valores que sostienen a la comunidad empresarial.

«Este premio es un reconocimiento no solo al trabajo que realizo, sino al de todas las personas que forman parte de este proyecto», ha expresado Alejandra Ron Pedrique. «Estoy muy agradecida de que se valore no solo el emprendimiento, sino también el componente cultural y humano de lo que realizamos», subraya Ron Pedrique.

Urban Lab Madrid, bajo el liderazgo de Ron Pedrique, continúa consolidándose como un espacio clave para emprendedores, mientras que Cultura Emprende refuerza su papel como plataforma de inspiración y difusión para innovadores con propósito.

Este reconocimiento refuerza el compromiso de Alejandra Ron Pedrique con la construcción de un ecosistema emprendedor que integra valores culturales, sociales y empresariales, y sitúa a Urban Lab Madrid y a Cultura Emprende como un actor de referencia en ese proceso.