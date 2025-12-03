GoodData inaugura una era de analítica de IA gobernada y confiable

GoodData, líder en analítica de IA e inteligencia de datos, anunció hoy el lanzamiento de su Capa de Inteligencia, un conjunto de capacidades de IA gobernadas y con conciencia de contexto que cierran la brecha entre los datos en bruto y la inteligencia confiable y lista para la acción. Diseñada para organizaciones que operan en entornos de datos complejos, ya sea en instalaciones propias o a través de servicios en la nube, la Capa de Inteligencia garantiza que la IA se base en las propias reglas, lógica y definiciones semánticas de la empresa.

Roman Stanek, CEO de GoodData, dice: «La mayoría de las empresas no necesitan más paneles; necesitan claridad. Necesitan saber que sus datos son correctos, fáciles de entender y listos para usar. Para eso está diseñada exactamente la Capa de Inteligencia».

La Capa de Inteligencia incorpora gobernanza y contexto empresarial directamente en el proceso analítico, cerrando la brecha entre arquitecturas de datos complejas y las decisiones cotidianas que toman los usuarios de negocio. Los agentes de IA sin ataduras se encuentran con frecuencia e imprevisiblemente con problemas de permisos de datos y contexto del modelo, lo que limita su efectividad. Al fundamentar la IA en las propias reglas, lógica y definiciones de una organización, GoodData transforma los informes tradicionales en un sistema donde los insights fluyen de manera natural hacia la acción y fortalecen los procesos empresariales críticos.

Analítica en acción

En el corazón de esta nueva capa se encuentra el Catálogo de Analítica, un espacio de trabajo unificado donde los equipos pueden explorar y controlar sus definiciones analíticas. En lugar de malabarear métricas dispersas o debatir qué números son correctos, los usuarios pueden confiar en un entorno gobernado respaldado por copilotos de IA que ayudan a generar y validar objetos analíticos —paneles, visualizaciones, métricas, atributos, hechos y data sets— con precisión. El resultado es una base consistente que garantiza que todos hablen el mismo lenguaje analítico.

Complementando el Catálogo está el Agente de Calidad Semántica, que actúa como perro guardián de la capa semántica. Este sistema automatizado escanea en busca de inconsistencias, contexto faltante y definiciones ambiguas que pueden distorsionar silenciosamente las respuestas generadas por IA. Al salvaguardar continuamente la calidad de los metadatos, el Agente ayuda a las organizaciones a mantener la integridad de su analítica y previene problemas antes de que aparezcan en paneles, herramientas o resultados de IA.

Confianza y responsabilidad en la IA

Completando la Capa de Inteligencia se encuentra AI Memory, una capacidad que permite a las organizaciones enseñar a su Asistente de IA a entender y usar su terminología específica, acrónimos y matices operativos. AI Memory también permite a los equipos personalizar el tono, nombre y rol del asistente, integrando la IA sin fricciones en su experiencia de producto. En lugar de ofrecer respuestas genéricas, el asistente está equipado para responder en el contexto exacto del negocio, garantizando que los insights estén alineados con cómo opera realmente la empresa.

Stanek continúa: «La IA no debería sentirse como una caja negra. Debería sentirse como parte de tu equipo, una que entiende tu terminología, tus prioridades y tus límites. Juntos, estos elementos forman un sistema de inteligencia gobernado y consciente del contexto que eleva la analítica de un reporte pasivo a un motor activo de toma de decisiones. Con la Capa de Inteligencia, la gente finalmente puede confiar en las respuestas que recibe; pueden tomar decisiones más rápido y con mucha más confianza».

Sobre GoodData

GoodData es una plataforma de inteligencia de datos nativa de IA y de pila completa, diseñada para ofrecer velocidad, escalabilidad y confianza. Su plataforma componible está diseñada para permitir a cualquier empresa transformar insights gobernados en acción e integrarse sin problemas en cualquier entorno de datos, ya sea público, privado, en instalaciones propias o en la nube híbrida. Con interfaces sin código, SDKs y potentes APIs, GoodData soporta todo el ciclo de vida analítico, desde el modelado de datos hasta los insights impulsados por IA.

GoodData permite a las empresas personalizar con flexibilidad, implementar rápidamente y monetizar nuevas aplicaciones y automatizaciones, todo con seguridad y gobernanza de nivel empresarial para integrar IA en una variedad de productos. GoodData atiende a más de 140.000 de las principales empresas del mundo y a 3,2 millones de usuarios, ayudándoles a impulsar un cambio significativo y maximizar el valor de sus datos.

Más información en el sitio web de GoodData www.gooddata.com y en los perfiles sociales de GoodData en LinkedIn, YouTube y Medium.