Zunder, nuevo Socio Protector de AUVE para impulsar la movilidad eléctrica y ofrecer ventajas a usuarios

Zunder, red de carga ultrarrápida de referencia en el sur de Europa y mejor operador de carga de España según los conductores de vehículo eléctrico, se incorpora a la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) como socio protector, lo que permitirá trabajar junto a quienes utilizan esta tecnología cada día. Se refuerza así el compromiso de Zunder con los usuarios, eje estratégico de la empresa palentina que, desde su fundación por Daniel Pérez, buscó dar respuesta a las necesidades reales de los conductores. Desde los métodos de pago —siendo los primeros en integrar TPV en toda la red— hasta el tamaño de las plazas o la velocidad de carga, Zunder ha trabajado siempre para ofrecer la mejor experiencia.

Con un acuerdo inicial de tres años, el convenio incluye acciones formativas, estudios, encuestas y encuentros destinados a mejorar la información sobre movilidad eléctrica, así como el intercambio de conocimiento en un sector que avanza rápidamente y presenta importantes retos para usuarios, fabricantes y operadores.

Los socios de AUVE podrán cargar durante un año su vehículo eléctrico en la red de Zunder con ventajas preferentes y precios bonificados, activándolas fácilmente en la app mediante un código facilitado por la asociación. Además, como inicio de la alianza, Zunder extenderá estas condiciones especiales a todos los usuarios hasta el 2 de diciembre de 2026, sin cuotas ni costes adicionales, facilitando el acceso inmediato a la carga ultrarrápida.

Para Daniel Pérez, CEO y cofundador de Zunder, «escuchar y entender al usuario es la base de todas las decisiones de Zunder». Considera que convertirse en Socio Protector de AUVE reafirma ese compromiso y permite trabajar codo con codo con quienes viven la movilidad eléctrica cada día.

Desde AUVE, Ángel García afirma que «A AEUVE le entusiasma renovar y ampliar su colaboración con Zunder y darle la bienvenida al programa de Socios Protectores», destacando la importancia de unir esfuerzos para impulsar la adopción del vehículo eléctrico y reducir la fricción en su uso diario.

Cómo disfrutar de las ventajas

Los miembros de AUVE solo deberán aceptar las bases de la promoción en la app de Zunder. Los nuevos usuarios deberán darse de alta en AUVE (www.aeuve.org) y usar el código recibido por correo en la app.

Con esta colaboración Zunder pondrá a disposición de los asociados más de 1.300 puntos de carga, tecnología de monitorización en tiempo real, ubicaciones estratégicas para viajar sin barreras, carga ultrarrápida con potencias de hasta 480 kW y un servicio gratuito de soporte 24/7 para acompañar a los conductores en sus desplazamientos diarios y sus viajes de larga distancia; Zunder cuenta con una app que ofrece rutas e información de la carga, medios de pago y sistemas de gestión que la convierte en una empresa de servicios 360 para la movilidad eléctrica. Junto a la alianza con AUVE, Zunder consolida un modelo donde la movilidad eléctrica se construye desde la experiencia real del conductor, acompañando a los usuarios en su movilidad diaria, más sostenible y eficiente.