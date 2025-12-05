La búsqueda de flexibilidad impulsa el pago aplazado, el 37% de los españoles ya lo utiliza, según Oney

La rápida digitalización, la irrupción de nuevas tecnologías y la demanda creciente de flexibilidad por parte de los consumidores están redefiniendo el panorama de los medios de pago. En este contexto, Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, ha presentado la 3ª Edición de su Libro Blanco ‘Presente y futuro de los medios de pago’, en el que realiza un análisis exhaustivo que radiografía el mercado actual, identifica las tendencias que marcarán los próximos años y ofrece claves para que empresas, entidades financieras y consumidores puedan anticiparse a esta transformación.

El BNPL (Compra ahora y paga después), la opción favorita entre las nuevas generaciones

El Buy Now, Pay Later (BNPL), un método que permite fraccionar pagos de forma inmediata y sin trámites complejos a través de una tarjeta, está en auge. Según el informe Hábitos de consumo de los españoles, elaborado por Oney, un 37,1% de la población ha utilizado este sistema, ya sea en los últimos doce meses o en algún momento anterior. Su adopción es especialmente notable entre los jóvenes, donde alcanza el 32 %. Por el contrario, los mayores de 65 años (73%) y las personas con rentas más altas (71,5%) son quienes menos recurren a esta modalidad.

Esta evolución confirma que los consumidores buscan cada vez más flexibilidad, comodidad y control inmediato, impulsando a empresas y entidades financieras a adaptar sus modelos y experiencias de pago.

Una evolución acelerada en los hábitos de consumo y pago

La última década ha supuesto un punto de inflexión: pagos móviles, wallets, soluciones BNPL, biometría, pagos invisibles, Inteligencia Artificial y nuevas regulaciones están configurando un ecosistema más ágil, seguro y diverso. Tal y como recoge el documento presentado por la compañía, los pagos electrónicos en el comercio minorista europeo superaron el billón de euros en 2023, mientras que las billeteras digitales ya representan la mitad del gasto global en comercio electrónico, según el Global Payments Report 2024.

Cinco fuerzas que transformarán los pagos en los próximos tres años

El Libro Blanco de Oney identifica los grandes vectores que marcarán el ritmo de cambio del ecosistema de pagos en los próximos años. En primer lugar, la nueva regulación, con PSD3, la plena adopción de ISO 20022 y la aplicación del reglamento DORA, redefinirá los estándares de seguridad, interoperabilidad y competencia. A ello se suma el impulso de las CBDC, con un euro digital cuya posible emisión en 2029 supone un hito en la evolución del dinero. También crecerán las alianzas entre banca, fintechs y comercios, dando forma a modelos híbridos y servicios embebidos; mientras que la IA generativa permitirá personalizar productos, anticipar fraudes y diseñar soluciones financieras a medida.

El avance del Payment-as-a-Service (PaaS) facilitará integrar pagos, financiación y fidelización en plataformas unificadas que simplifiquen la operativa empresarial. Por último, los llamados «pagos verdes» impulsarán estándares ambientales, iniciativas de compensación por transacción y el uso de materiales más sostenibles.

Xochitl González, CMO de Oney subraya que «el futuro de los pagos se construye acompañando a las necesidades financieras de las personas. Nuestro objetivo es cumplir sus expectativas desde la responsabilidad, garantizando la seguridad en cada transacción y apoyándonos en la tecnología para impulsar un ecosistema de pagos sólido, inclusivo y preparado para lo que viene».

Se puede descargar el informe completo aquí.