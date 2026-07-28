Esther Martínez (PP) deja petrificado a Rojo: «Fue un momento brutalmente violento»

Esther Martínez Fernández (Barakaldo, Vizcaya, 1971) es una destacada política española licenciada en Derecho con una extensa trayectoria dentro del Partido Popular del País Vasco. Y desde hace apenas unos días, su salto a la fama nacional por un desagradable suceso la ha colocado en el escaparate del orgullo patrio.

Así contó Vicente Torres en Periodista Digital lo sucedido en las calles de Bilbao, cuando la protagonista plató cara decididamente a un grupo de radicales proetarras que intentaron boicotear la retransmisión en directo de la final del Mundial de Fútbol, retransmitida en una pantalla gigante instalada por el PP en el parque de Doña Casilda:

Lo que hizo Esther Martínez fue defender al público normal, unas diez mil personas aproximadamente, de la furia asesina de unos elementos a los que no hacía ninguna ilusión ver a una serie de compatriotas suyos animando y gozando con las maravillas de la selección española. Ahí fueron ellos, disfrazados, armados, confiados en que la fuerza del número sería suficiente para hacer desistir a todos. Pero ahí estaba ella, vestida de rojo y con lo que podía ser una bandera española roja en la mano plantando batalla a los enmascarados, hasta que enseguida llegó la policía y pudo restablecer el orden. Habían localizado a 17, aunque seguramente serán más los que metieron bulla. La heroína pide reparos para el PNV estuvo todo el tiempo explicando que no había público para una pantalla gigante, y luego resultó que estuvo todo lleno de abuelos, niños… No se podía consentir esa barbaridad y ella tuvo claro muy pronto y es muy posible que fuera la actitud de ella la que fuera capaz de movilizar de forma consistente a la policía.

A lo largo de su carrera pública ha ejercido responsabilidades institucionales de gran relevancia, habiendo sido concejala en su localidad natal, apoderada en las Juntas Generales de Bizkaia, parlamentaria en el Parlamento Vasco y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, además de asumir la Secretaría General del PP vasco. Su perfil se ha caracterizado históricamente por una firme dedicación al ámbito municipal y foral, combinada con un activo liderazgo orgánico dentro del centro-derecha vasco en la defensa de los valores constitucionales y la convivencia democrática.

Este 28 de julio de 2026 la entrevista en Periodista Digital en Madrid Alfonso Rojo, y queda petrificado ante la narración de los hechos y la valentía de su invitada. La entrevista en el formato Tiempo de hablar merece la pena porque Esther Martínez derrocha carisma y saber estar.