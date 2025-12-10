Fundación Comunicando Futuro presenta DesinfoSTOP, informe sobre retos y respuestas ante la desinformación

La Fundación Comunicando Futuro ha presentado hoy en su sede de Bilbao DesinfoSTOP 2025, el primer informe elaborado por la entidad para analizar en profundidad cómo la desinformación está transformando la forma en que la ciudadanía se informa, decide y se relaciona. La investigación, realizada junto al sociólogo Santi Pisonero, aborda el fenómeno desde una perspectiva social, institucional y tecnológica, y muestra que ha dejado de ser un problema esporádico para convertirse en un fenómeno estructural y cotidiano en la sociedad.

El estudio subraya que la combinación de la actual crisis de confianza en las instituciones y la capacidad exponencial de la Inteligencia Artificial y los algoritmos de las redes sociales ha generado una tormenta perfecta, donde la información falsa y polarizante se propaga sin precedentes pese a vivir en la era de la información.

Contradicciones y exceso de autoconfianza

El informe detecta una preocupación unánime: 9 de cada 10 personas (92%) están «bastante» o «muy preocupadas» por la desinformación, y el 95% percibe una exposición diaria a bulos.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados afirma saber distinguir lo falso, pero casi 3 de cada 10 (25%) reconoce haber compartido una noticia que luego resultó ser falsa. El estudio señala que este exceso de autoconfianza facilita la propagación del problema.

Las mujeres utilizan con mayor frecuencia verificadores profesionales (un 33% más que los hombres). A pesar de ello, los hombres se sienten un 11% más seguros que las mujeres a la hora de distinguir bulos.

Cinco factores que influyen en cómo se reacciona ante la desinformación

El informe identifica cinco factores que afectan directamente a cómo las personas perciben, comparten o detectan la desinformación:

La preocupación sobre el problema y la percepción de quién debe solucionarlo. El peso de las creencias e ideologías a la hora de interpretar los hechos. La exposición percibida a bulos y la confianza en la propia capacidad para detectarlos. El nivel de formación para distinguir información veraz. La tendencia a creer explicaciones alternativas o conspirativas.

Sobre estos factores, el sociólogo Santi Pisonero ha destacado:

«La desinformación no funciona porque la gente crea todo lo que ve, sino porque cada persona reacciona desde sus miedos, sus creencias y la confianza que tiene en sí misma. Esto explica por qué dos personas ante el mismo contenido llegan a conclusiones completamente opuestas».

Daño transversal: empresas, salud y democracia en el punto de mira

El informe alerta de que la desinformación es una amenaza transversal que no solo afecta a la política (erosionando la confianza democrática y generando polarización artificial), sino que también impacta de forma severa a sectores de actividad como salud, el entorno financiero, tecnología, la credibilidad empresarial o la educación.

La ciudadanía exige corresponsabilidad a instituciones, plataformas, empresas y medios

Otro de las conclusiones del estudio es la demanda mayoritaria de que actores públicos y privados asuman corresponsabilidad: mejorar la transparencia algorítmica, reforzar la verificación, actualizar los marcos regulatorios y promover prácticas de comunicación rigurosas sin vulnerar la libertad de expresión.

Durante la presentación, el presidente de la Fundación, Alejandro Echevarría, ha subrayado: «Es necesario coordinar una respuesta colectiva que implique a medios, instituciones, empresas y ciudadanía. Todos los ciudadanos son parte del problema y a la vez parte de la solución».

La Fundación considera que los resultados del informe refuerzan la urgencia de un pacto social por el pensamiento crítico, capaz de fortalecer el ecosistema informativo y reducir el impacto de campañas que buscan erosionar la cohesión social.

Sobre la Fundación Comunicando Futuro

Fundación Comunicando Futuro, está dedicada a luchar contra la desinformación, con un enfoque especial en su impacto en los jóvenes. Idea central de la Fundación: «Una sociedad bien informada es una sociedad mejor», y actualmente la desinformación está influyendo de forma negativa en diferentes ámbitos como pueden ser: salud, ciencia, economía, educación, y la propia democracia. Por ello se busca proporcionar en especial a los jóvenes las herramientas necesarias para discernir la información, y de esta forma construir una base sólida para una sociedad más crítica y responsable.

El objetivo es ambicioso pero alcanzable: que en especial los jóvenes se conviertan en críticos y responsables consumidores y difusores de información, contribuyendo así a una sociedad informada y resiliente frente a la desinformación. Para alcanzar esta meta, se identifican cuatro resultados clave:

1. Incrementar la alfabetización mediática entre los jóvenes.

2. Desarrollar su capacidad crítica y analítica para evaluar la información.

3. Reducir la propagación de noticias falsas.

4. Alcanzar un elevado número de colaboradores activos.