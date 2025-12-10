Una gala inolvidable del Premio Europeo a la Mejor Empresa 2025 ilumina el histórico Palacio de Santoña

La gala reunió a representantes institucionales, líderes empresariales y personalidades de la cultura y los medios de comunicación en un acto íntimo y selecto, donde la excelencia, la innovación y el compromiso fueron los protagonistas.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a D. Enrique Cerezo, figura imprescindible del cine español, quien recibió el Premio Diamante a la Mejor Trayectoria Profesional y fue nombrado Socio de Honor de la SECSE.

Cerezo ha dedicado su vida al cine y a la industria audiovisual, no solo como productor de títulos relevantes del cine español, sino también por su labor en la restauración y preservación del patrimonio fílmico, con más de 7.000 títulos recuperados. Desde 1998 preside EGEDA, impulsando iniciativas como los Premios Forqué y los Premios Platino, además de promover la financiación cultural a través de CREA SGR

La SECSE distinguió a seis compañías y líderes empresariales que representan el talento, la visión estratégica y la capacidad transformadora que demanda el tejido empresarial europeo.

OCN –Premio Europeo a la Evolución Empresarial en Construcción 2025

La compañía, con más de dos décadas de trayectoria, ha sido premiada por su modelo de construcción con propósito, apostando por la industrialización, la sostenibilidad y una gestión responsable que ha permitido un crecimiento sostenido del 40% en la última década.

SERYMA –Premio a la Compañía Líder en Rehabilitación Energética de Fachadas y Edificios 2025

Fundada en 2001,destaca por su modelo «llave en mano» y su compromiso con la eficiencia energética, el confort y la salud de los usuarios. Su labor reduce consumos, elimina humedades y revaloriza los inmuebles hasta en un 25%.

Burdinola –Premio a la Excelencia en Ingeniería y Equipamiento de Laboratorios

Con 47 años de trayectoria, la empresa ha equipado cerca de 8.000 laboratorios en más de 50 países, liderando el sector con innovaciones globales como la Nano Chamber y la Api Chamber. Su misión: crear laboratorios seguros y eficientes que mejoren la sociedad.

Restaurante Gabriela –Premio a la Excelencia Gastronómica 2025

Dirigido por Abdeslem Ahbeti Ouali y George Cosmin Serban, Gabriela es un referente por su fusión de tradición y creatividad, con platos emblemáticos como su cochinillo asado o su premiada tapa «El atún en movimiento».

Gonzalo Sáinz-Trápaga Fernández –Premio Innovación Tecnológica en Cloud 2025

Ingeniero en Desarrollo Sostenible, se ha especializado en cloud computing con certificaciones de Google y Microsoft, liderando soluciones tecnológicas escalables y sostenibles para organizaciones de distinto tamaño.

AI2Learn –Premio Innovación en Formación Corporativa 2025

La empresa revoluciona el aprendizaje corporativo mediante IA, con experiencias formativas personalizadas y resultados medibles, gracias a un equipo multidisciplinar liderado por José Luis Martínez Blanco.

El acto fue presentado por Ana Agracia Lozano, cuya profesionalidad aportó ritmo y claridad a la ceremonia. También se destaca el trabajo de los directivos de la SECSE, Rosa Sabogal y Gonzalo Iglesias, cuya labor organizativa y coordinación han sido esenciales para el éxito de esta edición.

La gala concluyó con un cóctel y un encuentro de networking en los salones del Palacio de Santoña. La SECSE reafirma con este evento su misión: reconocer, inspirar y conectar a quienes construyen una Europa más competitiva, avanzada y responsable.