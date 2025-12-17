CreuBlanca celebra 75 años y reafirma su liderazgo en la sanidad privada

El evento ha contado con la presencia del Sr. David Bote, alcalde de Mataró; la Dra. Candela Calle, Gerente de la Región Sanitaria Barcelona Metropolitana Norte y directora de los Servicios Territoriales de Salud en la Región; representantes de mutuas sanitarias; profesionales de la salud y colaboradores de CreuBlanca. El acto ha sido presidido por Eulàlia Alomar, directora general de CreuBlanca e hija de los fundadores, y conducido por la periodista Marta Carreras.

«Siete décadas después, mantenemos intacto nuestro compromiso con los pacientes: innovar, evolucionar y estar a su lado», ha destacado Eulàlia Alomar, agradeciendo también el espaldarazo del Ayuntamiento y las autoridades locales.

La esencia CreuBlanca: un proyecto familiar que mira al futuro

El escenario de la celebración, el Hospital CreuBlanca Maresme, simboliza la voluntad de avanzar hacia el futuro sin perder la esencia: la atención próxima, humana y personalizada que ha caracterizado CreuBlanca desde sus inicios, en 1950. Hoy, esta esencia convive con un grupo líder en medicina privada en Cataluña, con más de 500 profesionales que realizan más de 1.500.000 de actos médicos y atienden unos 700.000 pacientes cada año, consolidando su liderazgo en el sector privado.

Actualmente, CreuBlanca cuenta con 7 centros: cuatro en Barcelona (Clínica CreuBlanca, Diagnosis Médica, CreuBlanca Tarradellas y CreuBlanca Pelai), uno en Mataró (Hospital CreuBlanca Maresme) y dos en Zaragoza (Paracelso Diagnóstico Médico y Policlínica Sagasta).

«Este proyecto es el resultado del trabajo de muchas personas a lo largo de 75 años. CreuBlanca es, antes que nada, un equipo, y nuestro futuro pasa para continuar creciendo juntos, con la tecnología, el talento y los valores como esos centrales», afirma Jordi Tobella, responsable de Gestión y Explotación de CreuBlanca.

Durante el evento, los asistentes conocieron los proyectos de futuro de CreuBlanca, entre los cuales destaca la ampliación del Hospital CreuBlanca Maresme prevista para el 2026, que incluirá 22 nuevas habitaciones y un bloque quirúrgico con 4 quirófanos de última generación y 26 boxes por reanimación (REA), reforzando el compromiso con la calidad asistencial y la innovación tecnológica.

Una historia de 75 años de innovación y servicio

CreuBlanca nació en 1950, fruto de la visión del Dr. Gaspar Alomar y Conxita Serrallach, que iniciaron un servicio médico de urgencias y atención domiciliaria en Barcelona. Con una pequeña consulta y un teléfono que no dejaba de sonar, la pareja empezó a dar respuesta a las necesidades de salud de los barceloneses de la época. Este servicio se convirtió en la semilla de una organización sanitaria que marcó un antes y un después en la medicina privada del país.

Con el paso de los años, CreuBlanca ha crecido en especialidades, incorporado tecnología punta y ha establecido un modelo de atención integral y personalizada, que todavía hoy es uno de sus disparos distintivos.

«Nuestra historia nace de la vocación de servicio. Mis padres quisieron acercar la medicina en la población en un tiempo en que no era fácil hacerlo. Hoy celebramos no solo aquello que construyeron, sino también la voluntad de innovar y evolucionar que siempre nos ha movido», explica Eulàlia Alomar, directora general de CreuBlanca y nieta de los fundadores.

El evento ha concluido con un emotivo recuerdo a los fundadores y a todas las personas que han contribuido, a lo largo de 75 años, a hacer de CreuBlanca un referente sanitario en Cataluña. Una CreuBlanca que continúa avanzando, fiel a su manera de hacer: una empresa familiar que crece con la fuerza de su equipo y la confianza de sus pacientes.

El Grupo sanitario CreuBlanca, con sede central en Barcelona, ofrece asistencia médica personalizada y de calidad, apostando por la tecnología más avanzada y por un modelo asistencial centrado en el paciente. Líder en el sector sanitario privado, cuenta con 3 centros médicos, 1 clínica y 1 hospital en Cataluña, y 2 centros médicos en Aragón.

