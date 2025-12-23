Se cumplen 40 ediciones del curso para Controllers del Consejo de Economistas

La 40.ª edición del Curso Superior en Control de Gestión confirma la continuidad de un modelo de formación que ha sabido adaptarse a los cambios experimentados por la función del Controller a lo largo del tiempo. El programa, en un primer momento más vinculado al seguimiento presupuestario y al reporting financiero, ha evolucionado en paralelo a la creciente complejidad de las organizaciones y de los procesos de toma de decisiones.

A lo largo de sus distintas ediciones, el curso ha incorporado una visión más amplia del papel del Controller, orientada al análisis de información, la interpretación de los datos y la anticipación de escenarios. Este enfoque responde a la progresiva integración del control de gestión en los órganos de dirección y como apoyo técnico para definir las estrategias empresariales.

Un indicador de esta trayectoria es que más de 4.000 profesionales ya se han formado con este programa del Consejo de Economistas, que hoy desempeñan su actividad en organizaciones de diferentes tamaños y sectores, tanto en ámbito privado como en el público.

Formación acreditada y práctica

El curso se imparte en modalidad online por el Consejo de Economistas, como centro acreditado por el Instituto de Controllers, y está diseñado para que los participantes puedan prepararse para obtener la certificación Chartered Controller Analyst CCA®. De hecho, el programa incluye la posibilidad de realizar el examen oficial para acceder a esta reconocida acreditación profesional.

Los docentes son profesionales en activo con amplia experiencia académica y directiva en organizaciones de referencia, lo que permite trasladar al aula situaciones reales y casos prácticos. Con el tiempo, el curso ha ido incorporando nuevos contenidos y herramientas como Business Intelligence, analítica de datos, transformación digital o inteligencia artificial, pero siempre manteniendo su orientación práctica.

La colaboración de ambas instituciones ha permitido dar homogeneidad a los contenidos y mantener la coherencia de los criterios de formación, lo que ha convertido el programa en una opción diferencial dentro de la formación especializada en gestión empresarial. «El resultado es un programa maduro, contrastado y alineado con las necesidades reales del mercado», destaca Lola Lozano, CEO de GCCI.

Comunidad activa de Controllers

Más allá de la formación, el programa ha generado una amplia comunidad de Controllers que hoy ocupan posiciones relevantes en empresas de todo tipo. Además, los alumnos entran a formar parte del ecosistema de formación continua impulsado por GCCI, que incluye el acceso a webinars, estudios especializados y publicaciones de referencia en control de gestión, así como a la bolsa de empleo.