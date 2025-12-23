  • ESP
Tomatin lanza una edición limitada de 864 botellas en exclusiva para España

Tomatin Year of the Horse 14 YO es un whisky que rinde homenaje al Año del Caballo, que en 2026 marcará el nuevo ciclo del zodiaco chino. ¿Y por qué este vínculo? El caballo representa energía, elegancia y determinación, atributos que reflejan la evolución y el impulso con los que Tomatin ha avanzado en España en los últimos años junto a Hisúmer

Es una edición exclusiva para España que procede de un único barril BUTT de Pedro Ximénez de primer uso. Estos barriles son muy codiciados en el sector para la maduración del whisky y poseen una capacidad entre los 500 y 600 litros. Ha sido cuidadosamente seleccionado para Hisúmer, en concreto el elegido fue el nº 37608 del que se ha extraido una producción muy limitada de 864 botellas.

Fue destilado en 2011 (14 años de maduración) y embotellado en noviembre de 2025 a grado natural de barrica Cask Strength (57,7% vol.) sin filtrado en frío, preservando íntegramente su carácter, profundidad y textura. Un whisky vibrante, rico y expresivo que combina la tradición de Tomatin con la fuerza del año del caballo, convirtiéndose en una pieza imprescindible para coleccionistas y amantes de las ediciones especiales.

Sobre Hisùmer
Hisúmer es una empresa española con sede en Orihuela (Alicante) especializada en la importación y distribución de bebidas espirituosas premium de todo el mundo. Fundada hace más de 30 años, Hisúmer se ha consolidado como un referente nacional en el sector de los destilados de alta gama, con un portfolio que incluye whisky, ginebra, ron, tequila, mezcal, vodka, licores y champán, así como tónicas y mixers exclusivos. Aecoctrade+1

La compañía mantiene contratos de exclusividad con proveedores internacionales y trabaja con un equipo comercial que cubre toda España y Europa. Su enfoque está centrado en ofrecer productos de calidad superior, con una cuidada selección de marcas y ediciones únicas, y en fomentar experiencias como catas, eventos sectoriales y colaboraciones con distribuidores y profesionales del sector horeca. HISÚMER

Hisúmer combina tradición y pasión por los destilados premium, promoviendo el consumo responsable y acercando al mercado europeo bebidas exclusivas de diferentes rincones del mundo.

