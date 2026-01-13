Los zumos de frutas y gazpachos ganan terreno dentro de los nuevos propósitos para 2026

Con la llegada del nuevo año, muchas personas se marcan nuevos propósitos vinculados a la salud y la alimentación.

En este contexto, los zumos y gazpachos envasados, productos 100% frutas y hortalizas, se convierten en una cómoda y sabrosa opción alineada con las necesidades del consumidor.

Los zumos y gazpachos, productos por descubrir

Los zumos y gazpachos envasados permiten disfrutar de las frutas y hortalizas en cualquier momento. Avalados por estudios técnico-científicos sobre sus propiedades nutricionales y sus procesos de elaboración, siguen siendo, a día de hoy, productos por descubrir.

En el caso de los zumos de frutas son 100% fruta y no contienen azúcares añadidos, sino los naturalmente presentes.

Por su parte, los gazpachos cuentan con hortalizas frescas gracias a la combinación de materias primas en óptimas condiciones y tecnologías avanzadas. Además, su formato envasado facilita su consumo en cualquier momento del día.

Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Zumos y Gazpachos en julio de 2025 revela que el 61% de los consumidores conoce el zumo de frutas envasado exprimido, aunque solo un 35,4% sabe que no contiene azúcares añadidos. En el caso de los gazpachos, el 69,8% afirma conocer el gazpacho tradicional envasado y un 38,5% lo asocia a una dieta sana y equilibrada.

Con el apoyo de Europa

Hasta 2027, la Asociación Nacional de Zumos y Gazpachos desarrolla una campaña cofinanciada por la Unión Europea para destacar la calidad, diversidad y sabor de los zumos de frutas y gazpachos de Europa, inicialmente en España y Portugal, con el objetivo de integrarlos como parte de una dieta equilibrada y mediterránea.

El zumo de frutas y el gazpacho como parte de la dieta

Aunque no existe consenso entre las autoridades sanitarias europeas sobre el consumo diario de zumos y su papel como sustituto de la fruta, algunos países consideran el zumo 100% una fuente válida de fruta y/o verdura, como Reino Unido, Irlanda y los países nórdicos.

Además, estudios recogidos por la Fundación Española de la Nutrición señalan que los zumos pueden ayudar a alcanzar las recomendaciones diarias en personas con bajo consumo de fruta.

Educar sobre buenas rutinas alimentarias

Desde la asociación se invita a familias y consumidores, en general, a optar por los zumos envasados como una buena opción a la hora de completar el consumo de frutas y hortalizas.

Aunque se recomienda que el consumo de fruta sea, preferentemente entera por su aporte en fibra, la FEN indica que puede consumirse, de forma moderada, zumo de frutas u hortalizas (no más de un vaso de 150-200 ml al día) con el objetivo de llegar a la recomendación de 5 raciones de frutas y hortalizas diarias y siempre y cuando las otras dos piezas se hagan como frutas enteras.

Sin duda, los zumos de frutas y los gazpachos se han convertido en una opción natural y versátil ideal para consumidores de todas las edades, y para empezar 2026 con buenos hábitos.