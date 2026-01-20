GA-ASI y Barzan Holdings firman un MOU

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), líder mundial en sistemas no tripulados, y Barzan Holdings, líder nacional de defensa y seguridad de Qatar, firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para colaborar en el desarrollo de capacidades avanzadas de software de Gestión de Batalla. La firma tuvo lugar el lunes durante la Exposición y Conferencia Internacional de Defensa Marítima de Doha (DIMDEX).

El MOU proporciona un marco de cooperación entre GA-ASI, GA-Intelligence y Barzan Holdings para desarrollar soluciones de software que mejoren la conciencia situacional a nivel de teatro y permitan el procesamiento, la correlación y la difusión eficiente de inteligencia. Estas capacidades están destinadas a apoyar una toma de decisiones más rápida y de mayor calidad en entornos operativos complejos y multidominio.

Para General Atomics, el acuerdo subraya la importancia estratégica de la colaboración con Barzan Holdings y el Estado de Qatar. La asociación refleja un compromiso compartido con la cooperación a largo plazo, la innovación tecnológica y el avance de soluciones interoperables de mando y control alineadas con los requisitos modernos de defensa y aeroespacial.

Además de sus sistemas de aeronaves no tripuladas de clase mundial, GA-ASI es un desarrollador destacado de sistemas aéreos de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR), mientras que GA-Intelligence tiene la capacidad de procesar cientos de fuentes de datos comerciales, incluidos los proporcionados por los sistemas no tripulados de GA-ASI, para producir un panorama operativo integral.

«La colaboración con Barzan y Qatar es central en el enfoque de GA para entregar capacidades de próxima generación relevantes operativamente», dijo Linden Blue, CEO de GA-ASI. «Al combinar la experiencia de GA en sistemas de misión y autonomía con el conocimiento regional y el enfoque de defensa de Barzan, estamos posicionados para avanzar en soluciones de gestión de batalla que mejoren significativamente la conciencia situacional y la explotación de inteligencia».

Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., es el principal fabricante mundial de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo, la línea Predator® de UAS ha volado durante más de 30 años e incluye MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® y MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. La compañía se dedica a proporcionar soluciones de larga duración y multi-misión que ofrecen conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápido.

Acerca de GA-Intelligence

General Atomics Integrated Intelligence, Inc. es una empresa de ciencia de datos, desarrollo de software e ingeniería de sistemas centrada en desarrollar capacidades analíticas avanzadas para clientes de los sectores público y privado, con un fuerte énfasis en herramientas que apoyen la gestión de datos espacio-temporales, correlación y fusión de datos multi-fuente/multi-INT, seguimiento, resolución de entidades, predicción de ubicación y conciencia situacional global multidominio (MDGSA), aprovechando fuentes de datos de volumen/velocidad extremadamente altos.

Acerca de Barzan Holdings

Barzan Holdings es una empresa líder en defensa y seguridad que busca fortalecer la soberanía de Qatar y su posición estratégica mediante la inversión en el desarrollo a largo plazo de su capital humano y las capacidades de sus fuerzas armadas. Como puerta de entrada comercial de la industria militar del país, Barzan Holdings prioriza colaboraciones de impacto y asociaciones globales que fomenten el intercambio de conocimientos e inversiones en tecnologías de defensa innovadoras para mantener a Qatar a la vanguardia de las oportunidades de mercado presentes y futuras. A través de su cartera global de inversiones y empresas conjuntas, Barzan Holdings actúa como un centro de conocimiento y tecnología que impulsa la eficiencia en la entrega y ejecución para satisfacer las diversas necesidades del sector de defensa y seguridad de Qatar.