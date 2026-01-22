Baja California irrumpe en FITUR 2026 con una agenda estratégica para conquistar el mercado europeo

La delegación de Baja California, México, inició de manera destacada su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), en un año de gran relevancia para el país al ser México el País Socio Invitado del encuentro global.

Con una agenda centrada en fortalecer la conectividad aérea de Baja California, la delegación sostuvo reuniones estratégicas con aerolíneas como WestJet, Iberia, World2Fly y Wamos Air, con el objetivo de generar nuevas rutas.

El Secretario de Turismo de Baja California, Miguel Angel Badiola, reiteró que ampliar la conectividad internacional es una prioridad marcada por la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda: «El camino a seguir es claro: Baja California debe consolidar y expandir su conectividad aérea con Europa, derivado de los indicadores que nos arroja el gobierno federal donde existe un incremento tangible de visitantes provenientes de España y Francia, particularmente a nuestras regiones vinícolas. Avanzar en estos acuerdos es una instrucción directa de la Gobernadora y FITUR nos brinda el escenario ideal para hacerlo», señaló el Secretario.

Como segundo mensaje clave durante la jornada, añadió: «Baja California tiene experiencias únicas que merecen estar al alcance de todos los viajeros. La conectividad no es solo un objetivo: es la llave para llevar nuestra gastronomía, vinos, cultura y naturaleza al mundo».

Además de las reuniones institucionales, la delegación ofrecerá degustaciones gastronómicas, catas de vinos bajacalifornianos, y una agenda de actividades culturales para dar a conocer la diversidad de experiencias que posicionan al Estado como uno de los destinos más versátiles de México.

La presencia de Baja California en FITUR busca fortalecer alianzas internacionales, promocionar su oferta turística y reafirmar su liderazgo en gastronomía, enoturismo, aventura y experiencias innovadoras.