Destiny Spirits supera los 640.000 euros de facturación en su primer año en el mercado de espirituosos

La compañía, liderada por sus cofundadores Hugo Arévalo, Joaquín Villanueva y Jorge Balbontín, ha logrado estos resultados en un contexto marcado por la incertidumbre y por los cambios en los hábitos de consumo dentro de la categoría de bebidas espirituosas. En un año en el que apenas se han producido lanzamientos de nuevas marcas en España, Destiny Spirits ha apostado por revitalizar el segmento super premium a través de una estrategia basada en tres ejes: innovación de producto, clara diferenciación de su portfolio y una distribución robusta de la mano de Hijos de Rivera (Estrella Galicia).

Este planteamiento ha facilitado la entrada y consolidación de sus marcas en restaurantes, bares, coctelerías y hoteles que buscan evolucionar su oferta con referencias fuera de lo habitual y orientadas a consumidores más exigentes. En este sentido, uno de los hitos del ejercicio ha sido la medalla de oro obtenida por Tequila Brix en el International Spirits Challenge 2025, uno de los principales certámenes europeos de cata a ciegas, que ha contribuido a posicionar la marca como una alternativa de alta calidad a un precio competitivo.

Según Joaquín Villanueva, CEO y cofundador de Destiny Spirits, «no queremos quedarnos mirando cómo el sector de spirits se transforma, sino formar parte activa de esa transformación con propuestas de valor que encajen en los nuevos momentos de consumo y tengan un papel relevante en las mejores barras de España».

De cara a 2026, la compañía se fija como objetivo duplicar su facturación y superar el millón de euros, apoyándose en una estrategia multicanal en España y Portugal junto a Hijos de Rivera, en la diversificación geográfica de su actividad comercial y en el lanzamiento de nuevos productos alineados con las tendencias del mercado. Tras un primer año centrado en los prescriptores del canal hostelero, Destiny Spirits prevé reforzar su presencia en tiendas gourmet y retail especializado, con el fin de construir una relación directa con el consumidor final manteniendo su posicionamiento de marca.

Además de España y Portugal, la empresa ha identificado Estados Unidos como un mercado estratégico para su desarrollo futuro y contempla la apertura de otros mercados relevantes en Europa a lo largo de 2026. En paralelo, dentro de su estrategia de ampliación de gama, Destiny Spirits tiene previsto lanzar en los próximos meses un Passion Fruit Martini bajo la marca Ricetta Cocktails, elaborado con base de limoncello, y continúa explorando propuestas diferenciadoras dentro de la categoría de tequila 100% agave.