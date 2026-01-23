First Drop alcanza los 7,4 millones de euros invertidos y consolida su posicionamiento en pre-seed de impacto

Solo a lo largo de 2025, el fondo ha llevado a cabo 12 nuevas inversiones, con un ticket medio de 340.000 euros, reforzando su tesis en etapas muy tempranas.

«2025 ha sido el año en el que First Drop ha dejado de ser ‘el fondo nuevo de impacto’ para empezar a consolidarse como una referencia real en pre-seed. Hemos invertido más, mejor y más rápido», han señalado Manuel Nieto y Alejandro Valero, fundadores de First Drop.

Apuesta por impacto real desde fases tempranas

La actividad inversora del fondo se ha concentrado mayoritariamente en pre-seed, una fase en la que el acceso a capital continúa siendo limitado, especialmente para proyectos con ambición de impacto. Actualmente, más del 30% del portfolio incorpora inteligencia artificial como elemento central o diferencial, con una exposición creciente a sectores como salud y healthtech, deeptech e infraestructuras resilientes basadas en IA.

First Drop también ha reforzado su interés por soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión hídrica y energética, captura de carbono, economía circular y entornos vulnerables, configurando lo que el fondo define como deep impact: compañías en las que el impacto positivo forma parte del núcleo del modelo de negocio.

Entre las startups participadas se encuentran Motoreto, Fresh Greens, Agrow Analytics, Recovo, Banbu, Ealyx o Emendu, con propuestas centradas en la reducción de emisiones, la eficiencia en la gestión de recursos, la movilidad sostenible, la economía circular o la salud.

Nuevas inversiones y diversificación sectorial

Durante 2025, el fondo ha incorporado nuevas compañías alineadas con su tesis, como Minitales, edtech que utiliza inteligencia artificial para la creación de cuentos educativos; Hirint, HRtech especializada en evaluación y contratación basada en soft skills con presencia en España y Latinoamérica; y Ovianta, centrada en soluciones tecnológicas para el ámbito del cuidado y la dependencia.

Impacto medioambiental y social medible

Las inversiones realizadas por First Drop han generado un impacto relevante en sostenibilidad, con un ahorro acumulado de 4.300 millones de litros de agua, una reducción de 3.790 toneladas de CO₂ y la restauración y conservación de 290.000 metros cuadrados de bosque. Además, se han recuperado y reciclado baterías, reducido residuos electrónicos, ahorrado recursos agrícolas y contribuido a la protección de la biodiversidad.

«Estas inversiones reflejan nuestra apuesta por compañías en las que la tecnología actúa como palanca de impacto social desde fases muy tempranas», ha destacado Manuel Nieto.

Objetivos para 2026

First Drop invierte en compañías pre-seed con tickets iniciales de entre 50.000 y 400.000 euros, con capacidad de acompañamiento en rondas posteriores de hasta 4 millones de euros. El fondo combina capital privado con una implicación operativa activa, apoyado por una red de emprendedores e inversores del ecosistema español.

De cara a 2026, First Drop prevé cerrar el fondo en el primer semestre, con el objetivo de alcanzar entre 25 y 30 millones de euros, sobresuscribiendo la parte privada y consolidándose como una referencia en pre-seed de impacto deep tech en el sur de Europa.