Modigliani lidera la gran subasta internacional de Templum

Templum Fine Art Auctions presenta una de las subastas más ambiciosas de la temporada, que se realizara el dia 25 de febrero, reuniendo en Barcelona una cuidada selección de obras que abarcan desde el gótico tardío hasta el arte contemporáneo, con un precio de salida de piezas de gran relevancia histórica y sólido recorrido internacional.

Entre los lotes destacados figura un excepcional desnudo de Amedeo Modigliani, fechado hacia 1918 y perteneciente al célebre ciclo de nus realizados en el periodo de plena madurez del artista. La obra, procedente de colecciones europeas y acompañada de documentación y registros en los Archives Légales Amedeo Modigliani, se presenta como una de las piezas centrales de la subasta con un precio de salida de 2.5 Millones.

El arte del siglo XX está igualmente representado por un tríptico de Andy Warhol, Three Jackies (1964), perteneciente a la icónica serie dedicada a Jacqueline Kennedy tras el asesinato del presidente John F. Kennedy. La obra conserva una procedencia documentada desde los años setenta y mantiene vínculos directos con la primera Factory de Warhol en Nueva York, reforzando su relevancia histórica dentro del contexto del Pop Art.

La subasta incluye además una destacada pintura atribuida al Maestro de Guebwiller, activo en el ámbito renano a finales del siglo XV, ejemplo refinado del gótico internacional tardío; una vibrante escena vanguardista de Natalia Gontcharova, fechada en torno a 1912–1913, en pleno momento de experimentación de la artista dentro de las vanguardias rusas; así como una obra temprana de Théodore Géricault vinculada al estudio académico de modelos rubenianos, con un precio de 175.000€

Completan la selección piezas flamencas del siglo XVI, pintura catalana de finales del XIX y curiosidades históricas del siglo XIX, configurando un recorrido excepcional por distintos momentos clave de la historia del arte.

Con esta subasta, Templum Fine Art Auctions consolida su posicionamiento como una de las casas de subastas europeas con mayor proyección internacional, apostando por obras con procedencias claras, documentación sólida y un alto nivel de calidad artística.

La subasta se celebrará en Barcelona y estará abierta a participación presencial, telefónica y online.