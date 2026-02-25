Romeo y Julieta, de Tchaikovsky y Rachmaninov, llega al Auditorio Nacional de Música el 28 de febrero

El Auditorio Nacional de Música acogerá el próximo 28 de febrero el concierto Romeo y Julieta – El amor en la música, una propuesta sinfónica centrada en el repertorio romántico que será interpretada por la MADRID SINFÓNICA MSDA.

El programa reúne tres de las obras más representativas del romanticismo musical: la obertura-fantasía Romeo y Julieta y la Quinta Sinfonía de Piotr Ilich Chaikovski, junto al Concierto para piano nº 2 de Serguéi Rajmáninov. Las piezas abordan temas como el amor, el destino y la tragedia, configurando un recorrido emocional a través de algunos de los títulos más emblemáticos del repertorio sinfónico.

Una velada centrada en el romanticismo sinfónico

La propuesta artística plantea una experiencia narrativa que transita desde la intensidad dramática de la tragedia romántica hasta la afirmación final del destino, con un enfoque que combina lirismo, fuerza orquestal y profundidad expresiva.

Como solista participará la pianista Susana Gómez Vázquez, galardonada con el Melómano de Oro y nominada a los Latin Grammy 2025. Formada en la Royal Academy of Music de Londres, el Conservatori Liceu de Barcelona y la Hochschule für Musik und Tanz Köln, la intérprete ha actuado en escenarios como el Wigmore Hall de Londres, el Teatro Real de Madrid o el Bremen Sendesaal.

En esta ocasión, abordará el Concierto para piano nº 2 de Rachmaninov, una de las obras más populares del repertorio pianístico por su intensidad expresiva y su exigencia técnica.

Sobre MADRID SINFÓNICA MSDA

MADRID SINFÓNICA MSDA es una orquesta madrileña con ciclo propio de conciertos en el Auditorio Nacional de Música y actividad regular en otros espacios culturales. El proyecto combina una línea sinfónica centrada en el gran repertorio clásico con una vertiente contemporánea y divulgativa orientada a nuevos públicos y a programas temáticos.

En los últimos años, la formación ha consolidado su presencia en el panorama cultural madrileño mediante producciones propias, ciclos estables y una creciente actividad artística y digital, con grabaciones y colaboraciones con artistas de primer nivel nacional, además de actuaciones en programas de amplia difusión como El Hormiguero.