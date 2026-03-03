Kapsch TrafficCom finaliza el proyecto de la zona de bajas emisiones de Palencia

Kapsch TrafficCom se enorgullece de anunciar la finalización de la implantación de la zona de bajas emisiones de Palencia. Adjudicado en noviembre de 2024, Kapsch TrafficCom se ha encargado de implementar el control de acceso para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Palencia. Una zona de bajas emisiones es un área, normalmente en el centro de la ciudad, donde se restringe el acceso a determinados tipos de vehículos contaminantes con el fin de mejorar la calidad del aire. En España, más de 200 ciudades cuentan o contarán con ZBE, lo que afecta a millones de ciudadanos y visitantes.

Con la nueva zona de bajas emisiones, Palencia mejorará la calidad del aire y la salud de sus aproximadamente 75.000 ciudadanos, contribuirá a la lucha contra la crisis climática y apoyará el cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles, al tiempo que mantendrá el centro de la ciudad libre de atascos. Esto permite un acceso mejor y más cómodo al centro de la ciudad tanto para los ciudadanos como para los visitantes, lo que favorece el crecimiento económico de la ciudad.

El proyecto incluye tanto el suministro como la instalación de equipos de control de vehículos y cámaras de Reconocimiento Automático de Matrículas (ANPR), sensores de calidad del aire, paneles y señales de información al usuario, así como la implementación de una plataforma digital de ZBE y su integración con otros sistemas de movilidad de la ciudad.

Juan Zamakona, vicepresidente y director general de Kapsch TrafficCom para Iberia, explica: «El sistema se basa en 40 cámaras orientadas al reconocimiento de matrículas y una plataforma que gestiona los permisos, las excepciones y las sanciones para la zona medioambiental, de modo que solo los vehículos autorizados pueden entrar en ella. Además, se mide la calidad del aire dentro de la zona para garantizar que todo funciona según lo previsto».

La empresa también es responsable de las plataformas web y de aplicaciones, donde los ciudadanos y las empresas pueden solicitar las autorizaciones de acceso.

El importe inicial del contrato es de 1,4 millones de euros y se ha entregado dentro de 2025.

«Estamos orgullosos de que nuestra tecnología esté ayudando a otra ciudad española a combatir la contaminación. Nuestro enfoque en Palencia refleja nuestro proyecto en Castelló, lo que demuestra la viabilidad de nuestra solución para ciudades de diferentes tamaños y requisitos geográficos», concluye Juan Zamakona.

Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Más información: Prensa – Kapsch TrafficCom.

Acerca de Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom es un proveedor internacional de soluciones de transporte para movilidad sostenible con proyectos de éxito en más de 50 países de todo el mundo. Sus soluciones innovadoras en las áreas de peaje y gestión del tráfico contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico.

Con sus soluciones integrales, cubren toda la cadena de valor de los clientes, desde los componentes hasta el diseño e implementación y la operación de los sistemas.

Kapsch TrafficCom, con sede en Viena, tiene filiales y sucursales en más de 25 países y cotiza en el segmento de mercado principal de la Bolsa de Viena (símbolo: KTCG). Más de 3,000 empleados de Kapsch TrafficCom generaron unos ingresos de 530 millones de euros en el año fiscal 2024/25.