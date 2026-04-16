Camino Corporation inicia perforaciones en el descubrimiento de cobre IOCG Costa de Cobre en Perú

Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC PINK:CAMZF) («Camino» o la «Compañía») se complace en anunciar el inicio de una campaña de perforación en su descubrimiento de cobre IOCG a escala distrital Costa de Cobre en Perú («Costa de Cobre» o «Copper Coast»), anteriormente denominado proyecto de cobre Los Chapitos. Camino ha rebautizado el proyecto Los Chapitos como Costa de Cobre o Copper Coast, para reflejar mejor su ubicación costera de baja altitud y su proximidad estratégica a infraestructuras clave, incluido el propuesto Terminal Portuario de San Juan de Marcona, una importante nueva instalación portuaria planificada aproximadamente a 125 km al norte en Marcona. El proyecto Costa de Cobre avanza a la siguiente etapa de exploración y desarrollo mientras la Compañía entra en una empresa conjunta con Nittetsu Mining Co., Ltd. («Nittetsu»), bajo la cual Camino actuará como operador y tendrá una participación del 65 %, mientras que Nittetsu tendrá el 35 % restante. Camino también está desarrollando la mina de cobre Puquios, con permisos aprobados, en Chile en una asociación de empresa conjunta 50/50 con Nittetsu, con el objetivo de un paquete de financiamiento e inicio de construcción a mediados de 2026.

El distrito en el que se encuentra Costa de Cobre alberga una de las minas de cobre a gran escala más recientes del mundo, Mina Justa, e incluye concesiones de exploración de cobre en manos de grandes compañías mineras, como Rio Tinto y subsidiarias de Antofagasta PLC, así como grandes proyectos de mineral de hierro, Pampa de Pongo y Marcona. La presencia de minas operativas y proyectos de exploración cercanos se proporciona estrictamente como contexto regional y no es necesariamente indicativa de mineralización en el proyecto Costa de Cobre; la producción en minas cercanas no implica que la Compañía obtendrá resultados similares.

Camino ha completado más de 28.000 metros de perforación en Costa de Cobre en múltiples ubicaciones de descubrimiento y recientemente publicó los resultados de la fase inicial del programa de perforación (ver comunicado de prensa del 17 de febrero de 2026), incluyendo una intersección notable de 83,5 m @ 0,94% Cu y 10,40 g/t Ag, incluyendo 7,1 m @ 2,13% Cu y 34,36 g/t Ag, lo que refuerza el alto potencial de ley de la mineralización cercana a superficie con un claro potencial hacia un sistema de sulfuros en profundidad. Los resultados de perforación mencionados corresponden a programas de exploración previamente completados por Camino y no deben interpretarse como representativos de recursos minerales o reservas minerales.

Tras múltiples campañas de exploración exitosas, Camino está enfocada en la mineralización de cobre a gran escala a lo largo de importantes corredores estructurales, incluidos los sistemas de fallas Diva y La Estancia, que se extienden más de 8 km y 12 km, respectivamente. Estas estructuras regionales se interpretan como conductos principales para fluidos hidrotermales y deposición de cobre, lo que incrementa la escala del proyecto. La perforación reciente y los programas de superficie han confirmado la presencia de una extensa mineralización de óxidos de cobre asociada con brechas hidrotermales y cuerpos tipo manto.

«La campaña de perforación actual se espera que incluya aproximadamente 1.100 metros de perforación, enfocada en óxidos de cobre en los primeros 100 m y sulfuros en profundidad en las fallas Diva y La Estancia, y tiene como objetivo expandir las zonas mineralizadas conocidas y probar corredores estructurales de alta prioridad. Esta siguiente fase de perforación está diseñada para definir mejor la mineralización de cobre en Costa de Cobre», declaró Orlando Pariona, geólogo jefe de Camino, Perú.

Ventaja costera y acceso a mercados

El propuesto Puerto de San Juan de Marcona representa una ventaja estratégica significativa para el proyecto de cobre Costa de Cobre de Camino y para el sector minero en general en el sur de Perú. Ubicado aproximadamente a 125 km de Costa de Cobre, con acceso directo a través de la Panamericana Sur, se espera que el nuevo puerto enfocado en minería mejore la logística y la eficiencia al reducir las distancias de transporte y disminuir los costes de exportación de cobre en la zona. Con una capacidad planificada de hasta 47 millones de toneladas por año y una infraestructura diseñada para manejar envíos a granel de minerales, el puerto puede aumentar la viabilidad económica de proyectos en etapa de desarrollo al mejorar los márgenes operativos y el VAN (valor actual neto) del proyecto. El proyecto portuario propuesto podría permitir el crecimiento minero en la región, proporcionando mayor potencial de inversión y fortaleciendo la posición de Perú como productor de cobre competitivo a nivel mundial.

Sobre Camino

Camino es una empresa de exploración de cobre en fase de descubrimiento y desarrollo. La Compañía ha establecido una asociación de empresa conjunta con Nittetsu Mining Co., Ltd. para avanzar la construcción del proyecto de cobre Puquios en Chile, listo para desarrollo, hacia su producción. Camino está avanzando su proyecto de cobre IOCG Costa de Cobre ubicado en Perú hacia la delimitación de recursos y desarrollo, y para añadir nuevos descubrimientos. Camino también ha obtenido permisos para el proyecto de cobre tipo pórfido María Cecilia para perforación exploratoria con el fin de añadir recursos NI43-101. Además, Camino ha aumentado su posición de terrenos en su proyecto de cobre y plata Plata Dorada. Camino busca adquirir una cartera de activos de cobre avanzados con potencial para suministrar cobre a una economía global cada vez más intensiva en este metal. Para más información, visitar www.caminocorp.com.

José A. Bassan, MSc. Geólogo, un geólogo independiente FAusIMM (CP) 227922, persona cualificada según el Instrumento Nacional 43-101 – Normas de Divulgación para Proyectos Minerales, ha revisado y aprobado el contenido técnico de este documento. El Sr. Bassan ha revisado y verificado los datos relevantes que respaldan la divulgación técnica, incluidos datos de muestreo y análisis.