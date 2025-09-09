  • ESP
HAY OPCIONES PARA CADA PERFIL

¿Dónde comprar vivienda cerca de Barcelona? Las ciudades más baratas y rentables en 2025

El precio de la vivienda en venta en la capital catalana se sitúa en los 4.991 euros/m², una cifra que marca máximos históricos y que refleja un crecimiento del 10,2% en el último año

¿Dónde comprar vivienda cerca de Barcelona? Las ciudades más baratas y rentables en 2025
Archivado en: Vivienda

El mercado inmobiliario en Barcelona sigue en plena ebullición. El precio de la vivienda en venta en la capital catalana se sitúa en los 4.991 euros/m², una cifra que marca máximos históricos y que refleja un crecimiento del 10,2% en el último año. Asimismo, muchos compradores se ven obligados a buscar alternativas fuera de la ciudad, en zonas cercanas que ofrecen precios más accesibles y, en algunos casos, una mejor calidad de vida.

Ante este escenario la pregunta clave es: ¿dónde conviene comprar una vivienda cerca de Barcelona en 2025? La respuesta depende de las necesidades de cada perfil: hay quienes buscan precios bajos o quienes apuestan por una segunda residencia en la costa. A continuación, analizamos los mejores lugares para comprar vivienda en el área metropolitana de Barcelona.

Proximidad y demanda creciente en Badalona, L’Hospitalet y Gavà

A menos de 20 kilómetros de Barcelona se encuentran municipios como Badalona, L’Hospitalet de Llobregat y Gavà, que destacan por su cercanía y accesibilidad. En estos enclaves, la vivienda de obra nueva se sitúa en torno a los 5.000 €/m², mientras que los inmuebles de segunda mano ofrecen un respiro: en Badalona el precio medio ronda los 2.318 €/m², en L’Hospitalet los 2.667 €/m² y en Gavà los 3.358 €/m².

Sin embargo, esta proximidad a la ciudad también tiene un coste. Los precios han aumentado un 20% en el último año, lo que refleja una fuerte presión de la demanda.

Sabadell y Terrassa: asequibles y bien conectadas

Si el objetivo es acceder a precios más bajos sin renunciar a los servicios urbanos, Sabadell y Terrassa aparecen como las grandes candidatas. Ambas ciudades ofrecen viviendas de segunda mano en torno a los 2.100 €/m², cifras muy por debajo de las que se manejan en Barcelona. En obra nueva, los precios han escalado desde los 290.000 a los 350.000 euros en el último año, lo que evidencia un dinamismo creciente en la zona.

Estas localidades cuentan con una ventaja estratégica: la conexión por tren de cercanías con Barcelona, lo que las convierte en una opción viable para quienes trabajan en la capital.

Espacio y precios contenidos en Granollers, Mataró y Vilanova i la Geltrú

Un poco más alejadas, entre 30 y 40 kilómetros de la capital, se encuentran ciudades como Granollers, Mataró y Vilanova i la Geltrú. Estos municipios combinan precios contenidos con viviendas más amplias, lo que los convierte en una opción ideal para familias que priorizan el espacio y la tranquilidad. Los precios en segunda mano se sitúan en los 2.041 €/m² en Mataró, los 2.272 €/m² en Granollers y los 2.597 €/m² en Vilanova i la Geltrú.

La ventaja de estas localidades radica en su equilibrio entre precio, servicios y calidad de vida. Están bien conectadas por carretera y tren, cuentan con centros educativos y sanitarios, y ofrecen un entorno menos masificado que Barcelona.

Castelldefels y Sitges: la apuesta premium junto al mar

En el lado opuesto de la balanza encontramos municipios costeros como Castelldefels y Sitges, que se han convertido en referentes del mercado inmobiliario premium en Cataluña. Aquí, los precios de segunda mano rondan los 4.200 €/m² en Castelldefels y los 4.600 €/m² en Sitges, llegando en obra nueva a superar los 5.500 €/m². Estas cifras están claramente por encima de la media metropolitana, pero se justifican por la calidad de vida que ofrecen: mar, ocio, turismo internacional y una demanda muy activa de segundas residencias.

Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

