Una multa histórica por un árbol: la tala de un cedro protegido en Pozuelo le cuesta 251.000 euros a una promotora

En pleno centro de Pozuelo de Alarcón, donde cada metro cuadrado se valora como si escondiera oro, un cedro de 66 años se ha convertido en el inesperado protagonista de un enfrentamiento entre la defensa del medio ambiente y la presión urbanística.

El desenlace: una sanción histórica de 251.000 euros que ha dejado temblando a más de un promotor inmobiliario y ha puesto en el centro del debate el valor real de un solo árbol.

La historia comienza en 2021, cuando la cooperativa Residencial Santiago Maganto planeó construir 14 chalés de lujo en una parcela de 3.546 metros cuadrados. Todo parecía ir sobre ruedas —salvo para un robusto cedro que, amparado por la legislación, se negaba a ceder ante la construcción de dos viviendas más.

La promotora, Lezo Gestión Inmobiliaria, intentó justificar que el árbol estaba deteriorado y propuso su traslado.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Pozuelo, haciendo valer la Ley 8/2005 sobre protección y fomento del arbolado en la Comunidad de Madrid, se mantuvo firme: el cedro estaba sano y debía permanecer en su lugar.

El enigma del cedro desaparecido

Sin embargo, en enero de 2022, el cedro desapareció sin explicación aparente. La promotora alegó que había sucumbido a un golpe de viento, pero la inspectora municipal no compró esa versión: ese día no había ni rastro de brisa y se encontraron huellas de maquinaria pesada que conducían al lugar donde antes se erguía el árbol. Además, varios testigos afirmaron haber visto camiones y maquinaria llegar durante la noche; al día siguiente, los restos del árbol ya habían sido retirados del terreno. Así se desveló el misterio: el cedro había sido talado, y no debido a inclemencias meteorológicas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento inició un expediente sancionador y multó a la promotora. Esta decidió recurrir la decisión ante un juzgado y luego ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sin éxito: el TSJM ha confirmado recientemente la sanción, subrayando la clara intencionalidad detrás del acto y descartando cualquier accidente fortuito.

Una sanción ejemplar como advertencia para el sector

La decisión del TSJM es contundente: la multa no es arbitraria ni desproporcionada. Se han considerado aspectos como la edad y especie del árbol, así como la intención detrás del acto y la falta de reparación del daño causado. Si el cedro no hubiera sido talado, la promotora solo podría haber construido 12 viviendas en lugar de 14. Pero con su eliminación, los beneficios se disparaban, superando con creces el monto de la sanción. El tribunal destaca que actuar así nunca puede resultar rentable para quienes infringen las leyes ambientales.

Este caso ha sentado un precedente relevante en cuanto a la protección del arbolado urbano en España, donde a menudo las presiones inmobiliarias arrasan con todo lo que se interpone en su camino. Ahora cualquier promotor debe ser consciente que talar un árbol protegido puede resultar no solo costoso, sino también generar complicaciones legales y mediáticas.

Datos y cifras que invitan a reflexionar

Edad del cedro talado: 66 años

Diámetro del tronco: 75 centímetros

Multa impuesta: 251.000 euros

Número total de chalés construidos: 14 (en lugar de 12)

(en lugar de 12) Precio medio por vivienda: más de un millón de euros

Costas procesales adicionales para la promotora: 2.600 euros más IVA

Anécdotas y curiosidades sobre la batalla del cedro

Según los informes municipales, el árbol estaba “en perfectas condiciones”, desmintiendo las afirmaciones hechas por la promotora sobre su supuesto mal estado.

La historia del “viento traidor” fue desmontada por la inspectora municipal quien observó que aquel día reinaba una calma casi sepulcral.

El TSJM consideró “notable” que lo único que presentó como defensa la promotora fuera el testimonio del hermano del director técnico del proyecto; esto no ayudó a convencer al tribunal sobre su buena fe.

Algunos vecinos han apodado este caso como “el juicio del cedro”, ya que pocas veces un solo árbol ha generado tanto revuelo mediático y legal.

En el terreno donde ahora se levantan los lujosos chalés solo queda silencio tras la ausencia del cedro. Quizás si hubiera sobrevivido habría proporcionado sombra durante alguna fiesta exclusiva.

En resumen, Pozuelo ha demostrado que incluso en los tribunales hay espacio para que gane la naturaleza. Un solo árbol puede tener más valor del que algunos piensan; nos recuerda que detrás del crecimiento urbanístico hay límites… y raíces profundas.