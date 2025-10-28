El pueblo que une España y Noruega: el secreto mejor guardado de Burgos

En el corazón de Castilla se alza un templo que parece sacado de una saga nórdica. Entre montes, leyendas y arquitectura moderna, Covarrubias esconde la única iglesia vikinga de España, una joya que conecta dos mundos separados por siete siglos de historia.

Un rincón castellano con alma escandinava

Covarrubias es una pequeña villa medieval ubicada en Burgos. Sus calles empedradas, las casas de entramado de madera y el silencio del valle del Arlanza forman un paisaje típicamente castellano. Pero, al doblar un camino, surge algo inesperado: una construcción de líneas modernas, metálicas y sobrias que rompe la armonía del entorno rural. Es la Capilla de San Olav, el único templo de inspiración vikinga en España.

Su presencia, tan insólita como magnética, ha transformado este rincón burgalés en un punto de encuentro entre culturas. Lo que parecía una rareza arquitectónica es, en realidad, el resultado de una historia de amor, fe y promesas incumplidas que se remonta al siglo XIII.

Una princesa noruega y una promesa olvidada

En 1258, la princesa Kristina de Noruega viajó más de 3.000 kilómetros hasta Castilla para casarse con Felipe de Castilla, hermano del rey Alfonso X el Sabio. Su matrimonio buscaba estrechar lazos entre dos reinos lejanos, pero también dejó una huella imborrable en la historia española.

Kristina, que nunca logró adaptarse al clima y las costumbres de su nuevo hogar, expresó su deseo de construir una iglesia en honor a San Olav, patrón de Noruega. El infante Felipe aceptó la promesa, pero la princesa murió apenas cuatro años después, en 1262, en Sevilla. La leyenda dice que falleció de melancolía por su tierra natal. Con su muerte, el proyecto quedó en el olvido durante más de siete siglos.

El hallazgo que despertó una historia dormida

La historia volvió a cobrar vida en 1958, cuando los historiadores descubrieron el sarcófago de Kristina en el Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos. Este hallazgo, casi de novela, reavivó el interés por su figura y dio pie a la creación de la Fundación Princesa Kristina de Noruega, con el propósito de cumplir por fin la promesa que su esposo no pudo materializar.

Décadas más tarde, la idea tomó forma gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Covarrubias y las Escuelas de Arquitectura de Oslo y Valladolid. En 2002 convocaron un concurso internacional para diseñar la capilla en honor a San Olav. De los 32 proyectos recibidos, triunfó el de Pablo López Aguado y Jorge González Gallegos, dos arquitectos que supieron transformar una historia medieval en un símbolo contemporáneo de unión entre España y Noruega.

Una obra moderna con espíritu vikingo

La Capilla de San Olav se levantó sobre un valle cedido por el Ayuntamiento de Covarrubias. Su diseño evoca la silueta de un drakkar, los legendarios barcos vikingos, como si estuviera a punto de zarpar hacia los fiordos.

El exterior metálico refleja la solidez y austeridad propias del norte de Europa, mientras que el interior, construido en madera, transmite la calidez y la espiritualidad de las iglesias nórdicas. El visitante que cruza su umbral encuentra un espacio sobrio, casi místico, donde los materiales naturales y la luz se convierten en los auténticos protagonistas. Paneles explicativos relatan la historia de la princesa Kristina y sus vínculos con Castilla, junto a vidrieras, esculturas y una réplica de su sarcófago, que recuerda la promesa que inspiró este templo.

Turismo, historia y arquitectura en perfecta armonía

Hoy, la Capilla de San Olav es un símbolo entre España y Noruega, pero también un atractivo turístico de primer nivel dentro del turismo rural de Burgos. Cada año, miles de visitantes recorren el camino hasta el valle de Covarrubias para descubrir esta joya contemporánea que convive en armonía con el patrimonio medieval del entorno.

El templo ha impulsado la proyección internacional de este municipio, sumándose al Triángulo del Arlanza —junto a Lerma y Santo Domingo de Silos—, una de las rutas culturales más interesantes de Castilla y León.