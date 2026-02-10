El pueblo más grande de León no está donde crees, ¡descúbrelo!

Cuando pensamos en los municipios más grandes de la provincia de León, la lógica lleva a mirar hacia las ciudades. La capital, con su peso institucional, o Ponferrada, como motor económico del Bierzo, parecen candidatas naturales. Sin embargo, el mapa territorial leonés esconde una sorpresa que rompe cualquier intuición.

Lejos de los grandes núcleos de población, en plena montaña y con apenas unos cientos de habitantes, se encuentra el municipio más grande de toda la provincia. Se trata de un territorio inmenso marcado por la naturaleza y la despoblación.

Truchas, el municipio más extenso de toda la provincia

El municipio más grande de León por superficie es Truchas, situado en la comarca de La Cabrera, al suroeste de la provincia y muy cerca de los límites con Zamora y Ourense. Se trata de un territorio de montaña atravesado por el río Eria y rodeado de sierras.

Su extensión alcanza los 373 kilómetros cuadrados, una cifra que resulta aún más llamativa cuando se compara con otros municipios conocidos. Truchas es más grande que León capital (39 km²) y Ponferrada (283 km²) juntas.

Mucho territorio y muy pocos habitantes

A pesar de su enorme tamaño, es uno de los municipios con menor densidad de población de León. El término municipal agrupa 13 núcleos de población y pedanías, repartidos entre valles y montañas.

El principal núcleo no es Truchas, sino Corporales, que apenas supera los 120 habitantes, según los datos del INE. El resto de las localidades cuentan con poblaciones muy reducidas, lo que dibuja un modelo de asentamiento claramente disperso, envejecido y afectado por la despoblación rural.

¿Cómo es vivir en el pueblo más grande de León?

Vivir en Truchas significa hacerlo en un entorno de tranquilidad absoluta y contacto permanente con la naturaleza. El clima de montaña marca el ritmo diario, con inviernos fríos, veranos suaves y paisajes que cambian radicalmente según la estación.

La economía local se apoya tradicionalmente en la ganadería, las tareas del campo y pequeños negocios, aunque en los últimos años el turismo rural ha ganado protagonismo. Senderismo, rutas naturales y alojamientos rurales atraen a visitantes que buscan desconexión y autenticidad.