Ana Obregón y Alessandro Lequio dan el último adiós a su hijo en un entierro íntimo

Vestidos completamente de negro, con mascarilla, rotos de dolor y abrazados. Así han llegado Ana Obregón y Alessandro Lequio al cementerio de La Paz, en Madrid, para dar el último adiós a su hijo Aless Lequio, que falleció el pasado 13 de mayo de 2020 a los 27 años a causa de un cáncer.

El joven se había trasladado hace dos meses a Barcelona para probar en la Clínica Quirón un nuevo tratamiento para frenar el sarcoma de Ewing que sufría y que tristemente no pudo superar.

La presentadora y el aristócrata italiano llegaron unidos, tal y cómo se les había visto en los últimos días. Las restricciones a causa de la crisis sanitaria del coronavirus ha impedido que muchos familiares y amigos pudieran acercarse al tanatorio para despedir a Aless, un encuentro que se ha reservado para su círculo más íntimo.

Según la revista ¡Hola!, han acudido también María Palacios, la mujer de Alessandro Lequio, las hermanas de Ana Obregón, Celia y Amalia, la novia del joven, Carolina Monje; y su prima Celia Vega-Pinochet, a la que estaba muy unido y a Nacho Fernández-Ansorena, socio de su empresa Polar Marketing.

Durante estos años, tanto Alessandro como Ana siempre mantuvieron total discreción, con la confianza de que Aless saldría adelante, una actitud que el joven siempre mantuvo. Aless siempre permaneció optimista y esperanzado en todo momento y, pese que era conocedor de la enfermedad que atravesaba, jamás desatendió su lucha, su trabajo y el lema que siempre llevó por bandera: «ser la personificación de la alegría con patas» pese a los férreos golpes de la vida y su afán por «vulgarizar la palabra cáncer» para restar pavor a lo que consideraba «un simple diagnóstico médico, un contratiempo» que se debe relativizar.

Ana Obregón dejó a un lado la vía artística para dedicarse por completo a su hijo. La carismática presentadora ha recibido estos días muestras de cariño, por la pérdida de su único hijo. «Se apagó mi vida», escribía en su cuenta de Instagram, junto a una foto de ambos muy sonrientes.

Por su parte, Alessandro Lequio, tambén se despedía de su hijo a través de Twitter con este mensaje: «Ok, Alex tiene esto … Te sacaré del bosque, pero mientras tanto recuerda que eres y siempre serás mi luz y mi centro. Hasta el último bullit. Es el mayor honor ser tu padre. Dios te bendiga Àlex».

Ok Àlex got this… i’ll take you out of the woods, but meanwhile remember that you are and will always be my light and my center. Untill the last bullit. It’s the biggest honor to be your father.God bless you Àlex

— Alessandro Lequio SR (@LequioA) May 14, 2020