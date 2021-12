Pepe Navarro: «Yo nunca he dicho que no sea el padre legal de Alejandro pero otra cosa es la genética»

Desde su aparición en el ‘Deluxe’ el 27 de noviembre de 2021 para cargar contra Ivonne Reyes, Pepe Navarro no ha parado de dar entrevistas hablando de la polémica del momento.

En menos de una semana, el presentador ha pasado de ser uno de los personajes más inaccesible de la prensa del corazón a ser el más hablador.

Las múltiples llamadas en directo a diferentes programas de televisión como ‘El programa de Ana Rosa’, ‘Sálvame’ o ‘Ya son las 8′ o las declaraciones ante las cámaras asegurando que la venezolana «es una mentirosa» así lo demuestran.

En esta ocasión, Pepe Navarro ha declarado que aunque legalmente es «muy difícil porque ya es una cosa juzgada», no cesará en su empeño por demostrar que Alejandro no es hijo suyo y le ha pedido a Ivonne Reyes que acabe con esta «pantomima».

En declaraciones recogidas por Europa Press, el presentador declaraba lo siguiente:

Me parece que es una situación bastante estúpida la que hay, vivir con una mentira encima, sobre todo Alejandro. Entiendo que es solidario con su madre, tendría que ser su madre quién le liberase de ese peso. Lo normal sería que fuésemos a hacernos la prueba y se acabase esta pantomima.

E insistía en que:

Si nos hacemos la prueba, una semana más de revoleo y se acabó, él podrá vivir tranquilo, su madre también y todos podremos vivir tranquilos. Yo nunca he dicho que no sea el padre legal, hay una sentencia pero otra cosa es la genética. No voy a parar.