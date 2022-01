Mueren, con seis días de diferencia, los gemelos más famosos de Francia

Los gemelos Bogdanoff fallecen con seis días de diferencia a los 72 años de edad. Grichka Bogdanoff falleció el 29 de diciembre de 2021, e Igor el 3 de enero, tras ser ingresados el pasado 15 de diciembre en el hospital Georges Pompidou de París.

La familia no ha querido pronunciarse sobre la causa del fallecimiento, su entorno aseguraba que ninguno de los dos estaban vacunados contra el coronavirus. Al fallecer Grichka, tras estar varios días en coma, se achaca su muerte a la covid. La cadena BfM indica que no eran antivacunas, pero ellos consideraban que estaban en muy buena forma física y que no pertenecían al grupo que debía inmunizarse.

Los hermanos Bogdanoff saltaron a la fama en Francia tras convertirse en auténticas estrellas por presentar el primer programa de ciencia-ficción «Temps X» (de 1979 a 1987), un espacio que arrasó entre los espectadores al mezclar ciencia-ficción con teorías científicas y divulgativas.

Se vestían con llamativos monos plateados y eran reconocidos por sus peculiares rasgos faciales. Aunque sufrieron una transformación a lo largo del tiempo, ambos negaban haber recurrido a la cirugía estética o padecer acromegalia.

Los gemelos eran doctores en Física y Matemáticas, escritores y figuras destacadas de la divulgación científica para el gran público. Parte de la comunidad científica criticaba su obra y se defendían alegando que algunos expertos eran incapaces de aceptar un punto de vista atípico.

En junio del 2018 fueron imputados por estafa a personas vulnerables, al ser sospechosos de aprovecharse de la vulnerabilidad de un millonario de 54 años que se suicidó en agosto de este año.