Elle Macpherson, el ‘Cuerpo’ que conquistó las pasarelas y ahora lucha contra el cáncer agita ‘El Hormiguero’

El plató de El Hormiguero recibió anoche por primera vez a Elle Macpherson, una de las supermodelos más influyentes de todos los tiempos. La australiana de 61 años, conocida mundialmente como «The Body» (El Cuerpo), visitó el programa de Pablo Motos para hablar sobre su trayectoria profesional, su lucha contra el cáncer y presentar su libro autobiográfico.

La modelo llegó al plató luciendo un look compuesto por una cazadora de cuero negra, una camiseta blanca y el pelo suelto con ondas. Nada más comenzar la entrevista, sorprendió al público pronunciando unas palabras en español, mostrando su lado más cercano y accesible.

Uno de los momentos más reveladores de la noche fue cuando Macpherson compartió cómo fueron sus inicios en el mundo del modelaje. «Yo quería estudiar Derecho porque eso es lo que hacen las chicas inteligentes y sensatas, pero al mismo tiempo quería ser independiente económicamente y viajar», confesó a Pablo Motos.

Su vida cambió radicalmente durante unas vacaciones en Aspen, Colorado, donde fue descubierta por un miembro de la reconocida agencia de modelos Click. «Cuando tuve la oportunidad y me llamó una agencia sobre si quería irme a Estados Unidos, me dio un vuelco el corazón», explicó la modelo. Sin pensárselo mucho, se mudó a Nueva York, donde comenzaría una carrera que la llevaría a compartir portadas con leyendas como Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Cindy Crawford.

Rompiendo estereotipos en la industria

La australiana reveló que al principio de su carrera tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades por no encajar en los cánones de belleza de la época. «En aquella época, en los 80, y sobre todo en Estados Unidos, la belleza ideal era rubia y con ojos azules», explicó Macpherson.

«Y llegué yo, que era una australiana deportista, nadadora y con dos metros de altura, superfuerte y también con ojos marrones. No era la típica belleza de la época, por lo que intentaba en todo momento parecerme a las demás», detalló la modelo. Según explicó, hasta que no se dio cuenta de que tenía que ser ella misma, porque eso era precisamente lo que la distinguía de las demás, no comenzó a tener éxito.

De hecho, la primera portada que protagonizó para Sports Illustrated no fue de su agrado, porque «ni siquiera se la reconoce». Sin embargo, fue precisamente esta revista la que le dio el apodo de «El Cuerpo» tras sus apariciones en traje de baño, un sobrenombre que, lejos de incomodarla, le ayudó a cimentar su imagen como supermodelo de talla internacional.

Su batalla contra el cáncer

Uno de los temas más emotivos de la entrevista fue cuando Elle Macpherson habló sobre su diagnóstico de cáncer de mama. «Cuando me diagnosticaron cáncer fue un shock, fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos», confesó la modelo.

A pesar de esta dura batalla, la australiana ha demostrado su fortaleza y determinación, convirtiéndose en un ejemplo de superación para muchas personas que enfrentan esta enfermedad.

Curiosidades sobre Elle Macpherson que quizás no conocías

Con una altura de 1,82 metros, Elle Macpherson destacó desde el principio en las pasarelas internacionales.

destacó desde el principio en las pasarelas internacionales. Su verdadero nombre es Eleanor Nancy Gow y es la mayor de cuatro hermanos.

y es la mayor de cuatro hermanos. Antes de triunfar como modelo, su primer trabajo fue como farmacéutica, algo que sorprendió al propio Pablo Motos durante la entrevista.

durante la entrevista. Protagonizó una batalla legal contra Heidi Klum en 2006 por el uso del apodo «El Cuerpo», que ambas habían utilizado en algún momento de su carrera.

en 2006 por el uso del apodo «El Cuerpo», que ambas habían utilizado en algún momento de su carrera. Apareció en la portada de la revista ELLE durante seis años consecutivos, un récord impresionante en la industria.

Fue portada del Sports Illustrated Swimsuit Issue en cuatro ocasiones, consolidando su estatus como una de las modelos más cotizadas.

La evolución del modelaje según Elle

Durante la entrevista, Macpherson también reflexionó sobre cómo ha cambiado la industria del modelaje a lo largo de los años. «El modelaje ha cambiado mucho por las redes. Hoy en día, cuanto más cerca estés de tus fans y más accesible seas, mejor posicionada estás. Es lo contrario a lo que pasaba hace unos años», explicó.

«Antes, en la era de las top models, cuanto más te distanciabas del público, te colocabas en un pedestal. Ahora, cuanto más cerca estés de tus fans, cuanto más accesible, más éxito tendrás. El truco es ser adaptable», añadió la modelo.

El ranking de las supermodelos de los 90

La visita de Elle Macpherson a El Hormiguero nos recuerda la época dorada de las supermodelos en los años 90, cuando un selecto grupo de modelos dominaba las pasarelas y portadas de todo el mundo:

Naomi Campbell: La «Pantera Negra» revolucionó la industria siendo una de las primeras modelos negras en alcanzar el estatus de supermodelo. Cindy Crawford: Reconocible por su lunar sobre el labio, se convirtió en un icono de belleza americana. Claudia Schiffer: La alemana que cautivó al mundo con su belleza clásica y elegancia. Elle Macpherson: Apodada «El Cuerpo» por su figura atlética y esbelta. Linda Evangelista: Famosa por su frase «No me levanto por menos de 10.000 dólares al día». Christy Turlington: Considerada una de las modelos con el rostro más perfecto. Kate Moss: Revolucionó los cánones de belleza con su estilo heroin chic.

La visita de Elle Macpherson a El Hormiguero no solo ha servido para promocionar su libro autobiográfico, sino también para mostrar una faceta más personal y cercana de esta leyenda viva del modelaje. A sus 61 años, sigue siendo un referente de elegancia, profesionalidad y superación, demostrando que su legado va mucho más allá de las pasarelas.