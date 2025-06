Tom Cruise premiado con un Récord Guinness por sus brutales saltos en paracaídas en ‘Misión Imposible: El Ajuste Final’

Tom Cruise vuelve a demostrar por qué es considerado el actor más intrépido de la industria cinematográfica.

A sus 62 años, la estrella de Hollywood acaba de conseguir un nuevo Récord Guinness por realizar el mayor número de saltos en paracaídas en llamas por un individuo durante el rodaje de Mission: Impossible – The Final Reckoning, la octava entrega de la saga que se estrenará próximamente.

El actor, que repite su papel como el agente secreto Ethan Hunt, saltó desde un helicóptero 16 veces con un paracaídas previamente empapado en combustible y prendido en llamas.

La hazaña, que ningún otro actor o especialista ha logrado igualar, consistía en desprenderse de los restos carbonizados del primer paracaídas y desplegar con seguridad uno de respaldo.

Este impresionante logro le valió el reconocimiento oficial de Guinness World Records el pasado 4 de junio de 2025.

El equipo de especialistas y Cruise pasaron semanas preparándose para esta peligrosa acción en Drakensberg, Sudáfrica, antes de ascender más de 75.000 pies en el helicóptero. Para varias de las tomas, el actor llevaba una cámara Snorri de 50 libras (unos 22 kg) sujeta a su cuerpo para conseguir un plano más cercano de la espectacular escena.

«Vamos a ser muy inteligentes. No digo que asumamos riesgos. No tomamos riesgos… obviamente», comentó Cruise durante la preparación, según recoge un documental sobre el rodaje de la escena.

Craig Glenday, editor jefe de Guinness World Records, declaró: «Tom no solo interpreta a héroes de acción, ¡él es un héroe de acción! Gran parte de su éxito puede atribuirse a su absoluto enfoque en la autenticidad y en ampliar los límites de lo que un protagonista puede hacer. Es un honor poder reconocer su total intrepidez con este nuevo título de Guinness World Records».

