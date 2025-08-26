Alfredo Duro, histórico de El Chiringuito, sufre una aparatosa cogida en el encierro de San Sebastián de los Reyes

Pocas bromas, que tienen cuernos pesan mas de media tonelada.

Las fiestas de San Sebastián de los Reyes siempre prometen emociones fuertes, pero pocos esperaban que este 25 de agosto el protagonista fuera Alfredo Duro, uno de los rostros más reconocibles del programa El Chiringuito de Jugones.

El periodista y contertulio decidió lanzarse a la carrera en el primer encierro del año, un evento que reúne cada verano a decenas de corredores y miles de espectadores, tanto en las calles como a través de la retransmisión televisiva.

El resultado fue un susto monumental: tras perder el equilibrio al chocar contra una de las barreras en la curva de la calle Postas, Duro quedó desorientado y justo entonces la manada le alcanzó.

Un cabestro le arrolló y cayó al suelo, quedando inmóvil durante varios minutos hasta que los servicios médicos acudieron en su ayuda. La escena, captada por las cámaras y viralizada casi al instante en redes sociales, generó preocupación entre sus compañeros y seguidores.

Las estrellas del Chiringuito y la reacción ante el accidente

El impacto del incidente no tardó en llegar al plató del programa deportivo más seguido del late night español. Desde El Chiringuito, tanto Josep Pedrerol como otros colaboradores expresaron su inquietud y mandaron mensajes de ánimo a su compañero. El propio presentador reconoció el susto vivido: “Vamos a estar pendientes del estado de Alfredo Duro, tranquilidad. Se ha pegado una leche guapa, pero va a recuperarse y a ponerse bien”.

Las redes sociales oficiales del programa multiplicaron las muestras de apoyo: “¡Recupérate pronto, amigo!”, compartían junto al vídeo del percance. Rafa Guerrero y otros tertulianos se sumaron al ánimo colectivo, mientras la audiencia especulaba sobre las posibles lesiones. Finalmente, se confirmó que Duro no sufría heridas graves, aunque él mismo reconocía desde el hospital tener “varias costillas rotas y una conmoción ligera en la cabeza”.

Antecedentes taurinos y contexto festivo

San Sebastián de los Reyes ostenta fama nacional por sus encierros, considerados solo por detrás de Pamplona en relevancia. La tradición taurina del municipio madrileño se mezcla cada año con un ambiente festivo donde participan vecinos y curiosos, muchos atraídos por la posibilidad —quizá algo temeraria— de correr ante la manada.

En esta edición, siete personas resultaron heridas durante el primer encierro, ninguno grave. La manada de La Palmosilla recorrió los 850 metros en poco más de tres minutos. Entre los lesionados, Duro se llevó todos los focos mediáticos por su condición de personaje televisivo e histórico colaborador del programa deportivo.

El historial taurino reciente muestra que estos accidentes no son infrecuentes: caídas al perder velocidad o referencia tras chocar con una talanquera suelen acabar con corredores arrollados por mansos o toros. La suerte quiso que Duro fuera alcanzado por un buey (cabestro) y no por uno de los toros bravos, lo que podría haber derivado en consecuencias mucho más serias.

Análisis del accidente: táctica taurina y riesgos

Si algo ha quedado claro tras este episodio es que correr en los encierros requiere algo más que valor televisivo. La táctica habitual recomienda mantenerse cerca del vallado sin perder nunca la referencia visual ni la velocidad; cualquier distracción o choque contra una barrera puede dejar al corredor expuesto a la embestida. En el caso de Duro, el impacto contra la madera le desubicó completamente —un error clásico entre novatos— provocando que quedara a merced de la manada justo en uno de los puntos más peligrosos del recorrido.

Los cabestros suelen guiar a los toros bravos pero también pueden golpear con fuerza si encuentran obstáculos humanos. Los servicios médicos respondieron con rapidez y trasladaron a Duro al hospital para evaluar daños; afortunadamente, todo quedó “en un susto”, aunque el periodista deberá permanecer alejado del plató unos días para recuperarse.

Repercusiones mediáticas y pronóstico

A día de hoy, 26 de agosto del 2025, el pronóstico es favorable para Alfredo Duro aunque es seguro que se perderá varias emisiones del programa mientras se recupera. La noticia ha generado debate sobre la idoneidad —o no— de figuras públicas participando en eventos con evidente riesgo físico. Pedrerol fue especialmente crítico con su compañero por “su irresponsabilidad”, aunque matizó que lo importante es su pronta recuperación.

Por otro lado, el susto ha servido para recordar la importancia de las medidas preventivas tanto para corredores noveles como experimentados: casco mental bien puesto y respeto absoluto a las normas taurinas.

Curiosidades sobre Alfredo Duro y el encierro

Alfredo Duro lleva más de una década como colaborador habitual en El Chiringuito, tras pasar por Punto Pelota y medios deportivos como Marca o ABC Punto Radio.

El encierro de San Sebastián de los Reyes es conocido como “el Pamplona chico” por la calidad organizativa y participación popular.

Tras el incidente, algunos aficionados ya bromean sobre si habrá un “VAR taurino” para revisar caídas televisivas.

Las imágenes del accidente han sido vistas cientos de miles de veces en redes sociales; incluso algunos compañeros han sugerido que será tema recurrente en futuras tertulias deportivas.

El récord histórico del encierro local es recorrer sus 850 metros en menos de dos minutos… pero Duro probablemente preferiría no haber batido ningún registro este año.

Los cabestros suelen ser menos peligrosos que los toros bravos; aun así pueden causar lesiones serias si impactan a baja velocidad.

Una vez superado el susto, queda claro que las fiestas taurinas siguen siendo terreno para valientes… o para quienes buscan emociones fuertes fuera del plató.