Borja Jiménez marca un antes y un después en Bilbao: indulta el primer toro de la historia de Vista Alegre

La Plaza de Toros de Bilbao vibró como nunca este 20 de agosto.

Por primera vez en su historia, se indultó un toro en la legendaria Vista Alegre.

El protagonista fue Borja Jiménez, que, tras una faena memorable, convenció al exigente presidente, Matías González, y a un público entregado para conceder la vida a Tapaboca, número 26, nacido en octubre de 2020 y perteneciente a la ganadería de La Quinta.

Este toro, de capa cárdena bragado corrido y 526 kilos, se convirtió en leyenda al recibir el pañuelo naranja, símbolo del indulto.

La faena, que incluyó naturales, derechazos y circulares ejecutados con maestría por Jiménez, desató una oleada de emoción y aplausos.

El torero sevillano compartía cartel con Guillermo Hermoso de Mendoza y Emilio de Justo durante la tercera corrida de abono de las Corridas Generales, en plena Aste Nagusia bilbaína.

Borja Jiménez indulta un toro de La Quinta en Bilbao

¿Por qué es tan especial este indulto?

Nunca antes un toro había sido indultado en Bilbao, plaza famosa por la exigencia tanto del público como del palco presidencial. De hecho, el presidente González se resistió inicialmente; solo la bravura incansable del toro y la presión popular lograron que mostrara el pañuelo naranja.

Para los aficionados más puristas, el indulto suele generar debate: algunos consideraron que el comportamiento del toro en varas no fue excepcional, aunque sí notable; otros subrayaron la perfección del animal en el toreo a pie.

Este tipo de reconocimiento supone que el toro regresa al campo para convertirse en semental, asegurando que su bravura y nobleza se transmitan a futuras generaciones.

Vuelta al ruedo de Borja Jiménez junto a los hermanos Martínez Conradi. Indulto tal vez excesivo, pero fue un gran toro de La Quinta.

Curiosidades y datos locos

El pañuelo naranja apareció por primera vez en Vista Alegre desde su inauguración.

Tapaboca se ganó dos orejas y rabo simbólicos para Borja Jiménez , una distinción reservada solo para faenas absolutamente excepcionales.

, una distinción reservada solo para faenas absolutamente excepcionales. Tras el indulto, decenas de jóvenes saltaron al ruedo para sacar a hombros al torero, una costumbre reciente impulsada por figuras como Morante .

. El nombre Tapaboca parece casi profético: “tapó la boca” a los escépticos sobre si algún día se indultaría un toro en Bilbao.

Es muy poco habitual que un toro reciba tantos aplausos tras el indulto; normalmente hay división entre aficionados. En este caso, la ovación fue casi unánime.

Ranking: Momentos clave del festejo

Faena completa de Borja Jiménez, con naturales perfectos y derechazos profundos. Pedida masiva del indulto por parte del público bilbaíno. Decisión histórica del presidente Matías González. Salida triunfal por la Puerta Grande. Entrada multitudinaria de jóvenes al ruedo para llevar a hombros al torero.

Lo que hace único a Tapaboca

Nació en octubre de 2020.

Ganadería: La Quinta .

. Capa: cárdeno bragado corrido.

Peso: 526 kilos.

Número: 26.

Comportamiento: incansable embestida hasta el último momento.

El impacto cultural del indulto

A día de hoy, 21 de agosto de 2025, este acontecimiento ha reavivado el interés por las corridas generales bilbaínas. No solo ha supuesto una revolución para los taurinos locales; también ha generado debate nacional sobre el papel del indulto y su significado ético y cultural.

El hecho está siendo discutido en redes sociales y medios digitales con intensidad. Los expertos destacan cómo esta gesta puede marcar un punto de inflexión en las dinámicas entre toreros jóvenes y públicos exigentes.

Listas rápidas: Indultos históricos recientes

Sevilla (2023): Cacareo, Juan Ortega.

Madrid (2024): Milagroso, Roca Rey.

Bilbao (2025): Tapaboca, Borja Jiménez.

Pocas plazas pueden presumir de semejante estreno; ahora Bilbao entra en esa élite.

El futuro tras el indulto

El propio Borja Jiménez confesó tras la corrida: “Ha tenido que ser en esta plaza que tanto me ha dado”. Su triunfo no solo engrandece su carrera sino que añade una página dorada a los anales taurinos bilbaínos.

En los próximos meses se espera que Tapaboca sea referencia genética para nuevas camadas bravas. Mientras tanto, Bilbao ya sueña con repetir este hito histórico.

La Fiesta sigue viva y emocionante; hoy más que nunca los toros tienen algo nuevo que contar desde Bilbao.