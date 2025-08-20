David de Miranda rinde La Malagueta: tres orejas y un triunfo para la historia

La expectación era máxima en La Malagueta.

El cartel prometía emociones fuertes: Manuel Escribano, Roca Rey y David de Miranda, con toros de Victoriano del Río.

El ambiente, denso y eléctrico, se palpaba entre los tendidos llenos hasta la bandera; no cabía ni un alfiler.

Todos esperaban el duelo entre el astro peruano y los toreros nacionales, pero fue el onubense quien encendió el volcán.

Desde el paseíllo, la tarde olía a historia. David de Miranda, vestido de blanco y plata, mostró desde el primer lance una actitud hierática y decidida.

Su faena al tercero de la tarde fue todo entrega, con el toro distraído y sin humillar, pero con pitones que rozaban su pecho en cada pase.

Los muletazos verticales y seguros pusieron a prueba el temple del diestro. Sin florituras, solo verdad y exposición.

El público vibraba ante una demostración de valor indómito que culminó con unas manoletinas ajustadas antes de una estocada algo atravesada.

El premio: dos orejas del tirón y una petición mayoritaria de rabo que el presidente no concedió. Algunos aficionados aún piden explicaciones sobre esa decisión.

La Puerta Grande: gloria a costa de todo

A día de hoy, 20 de agosto de 2025, se sigue hablando del sexto toro.

El animal salió incierto, con embestida desordenada. Miranda no se amilanó: salió con una ambición desmedida para rematar su gran tarde.

En un momento crítico fue cogido aparatosamente; pudo haber sangre, pero llegó la gloria. Con valor estoico y corazón al descubierto, mató con estocada caída y cortó otra oreja más.

Tres orejas en total y salida a hombros por la Puerta Grande.

Ningún toro fácil: solo el primero fue noble; los demás fueron duros, feos y correosos.

El público vivió momentos de tensión extrema: los pitones del toro rozaron varias veces al torero.

Escribano y Roca Rey: contrastes en una tarde caliente

La tarde también tuvo protagonistas secundarios. Manuel Escribano, sustituto a última hora de Morante de la Puebla —baja por lesión—, cortó dos orejas (una y una) al mejor lote del encierro, pero según el nuevo Reglamento andaluz no pudo acompañar a Miranda en la salida a hombros.

Por su parte, Roca Rey —el astro peruano— se topó con un lote imposible: sin opciones claras ni embestidas francas. Su faena pasó desapercibida; saludos tras estocada al primero y silencio en el segundo tras recibir dos avisos por fallar con la espada. Muchos comentan que “Roca va desnudo”, incapaz de remontar una tarde que le puso cuesta arriba el propio Miranda.

Curiosidades y datos locos: lo que no se ve desde el tendido

Cartel de “no hay billetes”: tercera vez consecutiva en la feria malagueña; récord histórico para Lances de Futuro.

Solo un toro noble en toda la corrida: el resto puso en apuros a todos los diestros.

Petición mayoritaria de rabo para David de Miranda: no concedido por el presidente.

Morante baja por lesión: Escribano entra al cartel a última hora.

El reglamento andaluz impide salidas compartidas a hombros si no se cortan dos orejas al mismo toro.

Ranking exprés: los triunfadores de La Malagueta 2025

Torero Orejas cortadas Salida a hombros Valoración David de Miranda 3 Sí Épico Manuel Escribano 2 No Notable Roca Rey 0 No Decepción

La Feria sigue viva

La Feria Taurina de Málaga continúa hasta el 21 de agosto con carteles igual de potentes. Los nombres propios resuenan por toda la ciudad; pero será difícil que alguien eclipse lo vivido ayer con David de Miranda.

Los aficionados ya sueñan con repetir sensaciones tan intensas como las que regaló este torero onubense. En cada rincón del coso malagueño se comenta la épica hazaña, los riesgos asumidos y esa forma tan cruda de jugarse la vida por conquistar tres orejas ante toros que no perdonan.

La emoción auténtica del toreo sigue latiendo fuerte en Málaga; ayer quedó grabada para siempre una página dorada donde “la verdad” fue absoluta protagonista.