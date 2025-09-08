Bertín Osborne confiesa que se ha hecho la vasectomía y coquetea en televisión

La televisión tiene esa capacidad única de mezclar lo inesperado con lo cotidiano, y pocas veces se produce un cóctel tan explosivo como el que protagonizó Bertín Osborne en el estreno de temporada de Emparejados en Antena 3.

Sin rodeos y con el humor que le caracteriza, el cantante y presentador dejó a todos boquiabiertos al confesar en directo que se ha sometido a una vasectomía. La frase, tan suya, fue directa: «Me he cortado la coleta».

A día de hoy, 8 de septiembre de 2025, este tipo de declaraciones no suelen pasar desapercibidas, menos aún si se acompañan de bromas sobre el resultado de la intervención: «No sé si me la han hecho bien porque, cuando hago pipí, el chorro sale para allá», soltó entre risas, generando un estallido de carcajadas en el plató y la reacción divertida de su hija Alejandra, que le acompañaba esa noche.

La imagen de la joven tapándose la cara, avergonzada y divertida a partes iguales, resume a la perfección el tono de la velada.

«No sé si me la han hecho bien»

El testimonio de Bertín Osborne no se quedó en la mera anécdota quirúrgica. El artista, que ha acaparado titulares recientemente por su vida personal y sus polémicas relacionadas con la paternidad, no dudó en bromear sobre la situación: «He preguntado y me han dicho que eso tiene que ser así. Yo ahora ya lo hago sentado», comentó con naturalidad.

La decisión de pasar por quirófano, según él mismo explicó, fue tomada en consenso con sus hijas: «No veas la persecución a la que me tenían sometido las niñas», confesó, revelando el peso que tuvo la insistencia familiar en su elección. La complicidad con Alejandra, presente en el plató, sirvió de contrapunto perfecto al tono desenfadado de las declaraciones.

Esta confesión pública coincide con un momento delicado en la vida del presentador, tras el nacimiento de su hijo David fruto de su relación con Gabriela Guillén. La noticia de la vasectomía parece cerrar un capítulo polémico y abrir otro marcado por la ironía y la asunción de nuevas etapas vitales.

Ranking de los momentos más comentados de la noche

El paso de Bertín Osborne por Emparejados dejó una serie de momentos que rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales y conversación de sobremesa. A continuación, una lista de los instantes más destacados y sus reacciones:

La confesión de la vasectomía: El primer puesto, sin discusión, lo ocupa el instante en el que Osborne revela su operación con la frase «me he cortado la coleta», provocando la estupefacción de los presentadores y del público. El chorro «rebelde»: El cantante bromeó sobre el resultado de la intervención: «El chorro sale para allá», lo que desató las risas y la vergüenza de su hija en directo. La presión familiar: Mención especial para la sinceridad sobre la insistencia de sus hijas: «No veas la persecución a la que me tenían sometido las niñas», frase que muchos padres reconocieron en tono jocoso en redes sociales. El momento coqueteo: No podía faltar el instante en el que Osborne, fiel a su estilo galán, se fijó en una de las candidatas del programa, natural de Sant Cugat. Sin perder el tiempo, le soltó: «Estoy todos los domingos por la noche, el lunes y el martes en el hotel de Sant Cugat. Es solo información», dejando claro que no ha perdido el toque para el flirteo televisivo. El corte de Alejandra: La hija de Osborne, entre divertida y avergonzada, puso freno a las insinuaciones de su padre con un contundente «Cállate un poco ya», ganándose el aplauso del público y el apoyo del resto de invitados.

Listas y curiosidades: la vasectomía en famosos y la televisión como confesionario

El caso de Bertín Osborne no es aislado. En los últimos años, varios personajes públicos han optado por hacer pública su vasectomía en programas de televisión, normalizando un procedimiento que sigue generando cierto tabú en la sociedad. La televisión, en este sentido, se ha convertido en el escenario perfecto para compartir decisiones personales y acercar al espectador a la intimidad de los rostros más conocidos.

Ventajas de la vasectomía : método anticonceptivo definitivo, alta eficacia, intervención sencilla y sin efectos sobre la virilidad ni la sexualidad masculina, como recordaron con humor los presentadores de Emparejados.

: método anticonceptivo definitivo, alta eficacia, intervención sencilla y sin efectos sobre la virilidad ni la sexualidad masculina, como recordaron con humor los presentadores de Emparejados. Ranking de famosos que han hecho pública su vasectomía (según prensa reciente): Bertín Osborne (2025) George Clooney (aunque en entrevistas internacionales) Rafa Nadal (rumores nunca confirmados oficialmente) Hugh Jackman (en programas estadounidenses)

(según prensa reciente):

El ejemplo de Bertín ayuda a desmitificar la intervención y a abrir el debate sobre la planificación familiar, el control de la paternidad y la salud sexual masculina en la era de la televisión 2.0.

El poder del directo: cuando el humor desarma el tabú

El impacto mediático de la confesión de Osborne va más allá de la anécdota. La naturalidad con la que trató el asunto, su capacidad para reírse de sí mismo y el juego constante entre lo personal y lo público son un reflejo de cómo la televisión española ha evolucionado hacia un formato donde la confesión, la ironía y el humor son ingredientes esenciales.

El público, lejos de escandalizarse, celebró la espontaneidad del momento. Las redes sociales se llenaron de memes, comentarios y debates sobre la vasectomía, el rol de los famosos en la normalización de ciertos temas y, por supuesto, el incombustible carácter ligón de Bertín Osborne.

El artista, por su parte, parece disfrutar del momento y del revuelo generado: «Me lo estoy pasando muy bien, porque estoy muy relajadito», resumió con una sonrisa, dejando claro que, pese a los cambios, su esencia sigue intacta.

La noche en Emparejados demuestra que, en televisión, la mezcla de sinceridad, humor y un toque de descaro sigue siendo una fórmula infalible para conectar con la audiencia. Y si es de la mano de un veterano como Bertín Osborne, el éxito está asegurado.