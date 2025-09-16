Arón Piper lo cuenta todo sobre la fiesta ibicenca de Leonardo DiCaprio y la redada

La madrugada ibicenca es famosa por sus excesos, pero pocas veces una fiesta privada ha acaparado tantos titulares.

En una villa exclusiva, Arón Piper celebró el lanzamiento de su nuevo single rodeado de amigos y estrellas internacionales. Lo que prometía ser una noche de música y alegría terminó con la Guardia Civil identificando a uno de los rostros más reconocibles del planeta: Leonardo DiCaprio.

La lista de invitados era digna de un festival de Cannes: Kendall Jenner, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena, Ester Expósito, Tobey Maguire, Jodie Turner-Smith, Aitana y Eiza González, entre otros. Sin embargo, el centro de atención fue la llegada de DiCaprio junto a su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti.

Según Piper, “tenemos gente en común, no desaprovecha ir a una buena fiesta y fue”, dejó caer en su reciente visita a El Hormiguero.

La noche avanzaba con normalidad hasta que el glamour se topó con la realidad ibicenca: el colapso de coches y curiosos en el acceso a la villa. La acumulación de vehículos mal aparcados y la presencia de espontáneos obligó a la Guardia Civil a intervenir, según relatan varios testigos y medios. “En esas fiestas de Ibiza está todo quisqui y tuvimos la mala suerte este año que se estaba colapsando la carretera y vino la policía”, narró Piper entre risas, dejando claro que la fiesta era legal y que todo quedó en una anécdota.

La imagen del protagonista de Titanic esperando para ser identificado, vestido de negro y con gorra, se viralizó rápidamente. Al principio, los agentes no le reconocieron y hasta le cachearon, según testigos y fotografías difundidas por la prensa internacional. “Me están registrando a fondo ahora mismo”, bromeó Ceretti, mientras DiCaprio colaboraba con los agentes y entregaba su documentación.

La intervención policial no impidió que el actor accediese finalmente a la fiesta, aunque el episodio dejó claro que, en Ibiza, ni siquiera las celebridades están exentas de los controles de seguridad.

Ibiza ha sido siempre epicentro de fiestas legendarias, pero la redada en la que DiCaprio fue registrado por la Guardia Civil ya ocupa un lugar especial en este ranking de momentos surrealistas.

Durante su paso por El Hormiguero, Arón Piper se sometió a un test improvisado sobre sus hábitos nocturnos y preferencias festivas. El actor confesó que ahora sale solo una vez por semana, prefiere las reuniones en casa de amigos a las discotecas y que es más de bailar en la oscuridad que de apoyarse en la barra. Entre vodka con agua con gas y pool party, Piper dejó claro que disfruta del ambiente relajado y selecto, justo el que buscaba para su fiesta ibicenca.

En la entrevista, Piper también habló de sus próximos proyectos, como el estreno de la película La Tregua y su reciente rodaje con Johnny Depp, destacando la profesionalidad del actor y la anécdota de las largas jornadas bajo la lluvia en el set.

Ibiza, el imán de las estrellas y la Guardia Civil

La isla sigue siendo imán de celebridades y escenario de historias dignas de guion televisivo. La fiesta de Arón Piper y la anécdota de Leonardo DiCaprio con la Guardia Civil han dejado imágenes para la posteridad y una lección: en Ibiza puede pasar cualquier cosa, incluso que el protagonista de Titanic tenga que mostrar su DNI antes de entrar a bailar.

Entre el glamour y la sorpresa, la crónica de esta fiesta confirma que la realidad, en la isla blanca, siempre supera a la ficción.