Las portadas de las revistas del corazón este miércoles 24 de septiembre de 2025: Tamara Falcó, Escassi, María José Suárez…

Las portadas de las revistas del corazón del 24 de septiembre de 2025.

La última semana de septiembre ha sacudido el mundo de las revistas del corazón.

Los reflectores se centran en la sorprendente transformación de Tamara Falcó, mientras las portadas se incendian con rumores sobre un encuentro clandestino entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Y por si fuera poco, los reyes Felipe y Letizia vuelven de un viaje a Egipto en medio de una intensa atención mediática.

Todo esto, aderezado con curiosidades y anécdotas que completan una crónica social que no da respiro.

En una semana donde la actualidad rosa brilla intensamente, el interés por las imágenes cautivadoras, romances ocultos y reencuentros inesperados confirma que el corazón continúa siendo el termómetro más fiel para medir las emociones colectivas.

Una vez más, el kiosco late al compás marcado por sus protagonistas más destacados.

Tamara Falcó, la melena más comentada del otoño

La expectación que ha generado el nuevo look de Tamara Falcó ha sido tan impactante como inesperada. La marquesa de Griñón se ha atrevido con un corte bob perfectamente definido y un tono castaño profundo que ha llamado Espresso Martini Brunette, creado por el estilista Gabriel Llano. Este matiz, intenso y uniforme, elimina cualquier rastro de mechas o degradados, logrando una melena “natural” que, según Tamara, le evoca su infancia.

Este cambio no es solo una cuestión estética. El nuevo corte y color aportan luminosidad y un aire sofisticado que han sido celebrados por miles de seguidores. La propia Tamara ha compartido en Instagram el resultado, subrayando el componente emocional y nostálgico de su nueva imagen: «Es ese marrón profundo que me recuerda a mi infancia, pero con un giro más sofisticado». Los expertos apuntan que esta tendencia está inspirada en los matices generados por inteligencia artificial y responde a la búsqueda de naturalidad y brillo saludable.

Además, este cambio de estilo coincide con la vuelta a la rutina televisiva tras un verano donde Tamara ha sido protagonista de polémicas por sus vacaciones y publicaciones en redes sociales, como esa reciente foto en topless que desató comentarios encendidos sobre su imagen pública.

Escassi y María José Suárez: del romance a la intriga

Mientras tanto, el culebrón entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez sigue sumando capítulos. Después de casi tres años juntos y una ruptura inesperada en junio, ambos han alimentado rumores con encuentros discretos y mensajes llenos de misterio. Las portadas recogen su última cita secreta, avivando las especulaciones sobre una posible reconciliación o al menos una relación cordial tras aquel abrupto final.

Por si fuera poco, Escassi se ha visto envuelto en rumores sobre nuevas conquistas, como su supuesta relación con Sheila Casas, aunque ambos han desmentido públicamente cualquier vínculo. Las idas y venidas sentimentales del jinete han dado pie a todo tipo de teorías e interpretaciones, incluso procedentes de exparejas como Hiba Abouk, quien ha minimizado los rumores deseando lo mejor a los involucrados.

En este contexto, María José Suárez ha intentado mantenerse al margen pero la atención mediática sigue fija en ella. En declaraciones recientes, dejó claro que ya no le interesa lo que suceda con Escassi, marcando así distancia tras meses compartiendo titulares.

Los reyes, de Egipto a las portadas

El regreso de Felipe VI y Letizia tras su viaje oficial a Egipto ha devuelto a la pareja real al primer plano informativo. Este viaje estuvo marcado por encuentros institucionales y visitas culturales que han generado titulares acerca de la agenda internacional del Palacio Real y el papel diplomático desempeñado por los monarcas. Las revistas del corazón recogen los detalles sobre su periplo, los estilismos lucidos por la reina y anécdotas del viaje; todo ello en un momento donde la imagen de la Corona es objeto continuo de análisis público.

Robert Redford: el adiós a un galán eterno

El kiosco también rinde homenaje al legado de Robert Redford, un verdadero icono del cine estadounidense que se despide dejando atrás décadas llenas de películas memorables. El actor, referente para varias generaciones, ocupa páginas enteras con imágenes destacadas de su carrera e impresiones sobre su influencia en la cultura popular.

Curiosidades y datos locos de la semana rosa

El tono Espresso Martini Brunette elegido por Tamara Falcó está inspirado en tendencias virales en TikTok y matices generados por IA, según su estilista.

Desde 2020, Escassi ha estado relacionado sentimentalmente con más de diez personajes públicos según recuentos realizados por la prensa rosa.

ha estado relacionado sentimentalmente con más de diez personajes públicos según recuentos realizados por la prensa rosa. La foto más comentada por Tamara este mes no fue su cambio de look sino su posado en topless; esta imagen dividió opiniones entre admiradores y detractores.

El viaje real a Egipto ha acaparado más titulares por los estilismos exhibidos por Letizia que por cuestiones políticas según las métricas analizadas en redes sociales.

Ranking: protagonistas de la semana en el corazón